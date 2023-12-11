تأييدًا للسيسي.. محمود الليثي يقود مسيرة لحث المواطنين على الانتخاب

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنان محمود الليثي، على تشجيع المواطنين وحثهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، بعد أن قام بالادلاء بصوته أول أيام الانتخابات أمس.

وقام محمود الليثي بقيادة مسيرة في الشارع، لتشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وذلك عن طريق الهتافات بالأغاني الوطنية، والإمساك بالأعلام المصرية، والتنقل بالسيارة في الشوارع المصرية.

مشاركة محمود الليثي في الانتخابات

وفي هذا السياق، قام محمود الليثي بالادلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية، أمس الأحد، حيث قام بالتوجه إلى قصر الدوبارة بشارع القصر العيني، للإدلاء بصوته، كما عمل على نشر أجواء من البهجة والوطنية، خلال تقديمه لعدد من الأغاني الوطنية، بالإضافة إلى التقاطه بعض الصور التذكارية مع المواطنين.

مشاركة الفنانين في الانتخابات الرئاسية



يشار إلى إنه شارك العديد من الفنانين للادلاء بصوتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، أبرزهم الفنانة لبلبة، والفنان حكيم، حسن شاكوش، وليد فواز، وأحمد السقا وحسين فهمي وحورية فرغلي، ونادية الجندي وأحمد عز ولقاء سويدان وأمل رزق والمطرب أحمد جمال وغيرهم، كما أكد وليد فواز أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية حق لا بد من ممارسته من قبل جميع المواطنين، حيث قال في تصريحات صحفية: وأنا نازل النهاردة هختص بقراري لنفسي، وبقول للناس صوتك هيفرق جدًا، وأقول للناس اللي مش هتنزل تنتخب، أنت قعدتك دي في حد ذاتها صدقني أنت اللي بتخسر، ولما بتنزل بتثبت للعالم إن البلد دي فيها ديمقراطية.

آخر أعمال محمود الليثي



يذكر أن آخر أعمال محمود الليثي كان طرحه مهرجان سيبك من اللي خلع بمشاركة مؤدي المهرجانات عصام صاصا والمهرجان من تلحين عزيز الشافعي وتأليف الأغنية مصطفى الجن.

كما سيتعاون محمود الليثي مع عمر كمال في ديو مشترك كأول تعاون بينهما يحمل إسم "أخوك يشرف بلد"