4 يناير المقبل.. عرض فيلم أنا وابن خالتي

القاهرة - محمد ابراهيم - انتهى الثنائي بيومي فؤاد وسيد رجب من تصوير فيلم أنا وابن خالتي في الفترة الماضية، وشارك في البطولة ميمي جمال، هنادي مهنا، سارة عبدالرحمن، جميل برسوم ومن إخراج أحمد صالح، والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

موعد عرض فيلم أنا وابن خالتي

وطُرح بوستر فيلم أنا وابن خالتي بطولة الفنان بيومي فؤاد، حيث من المقرر أن يطرح العمل بالسينما خلال الأسابيع المقبلة، وايضا كشف فتحي إسماعيل، منتج العمل، عبر حسابه بموقع انستجرام، موعد عرض الفيلم في السينمات، حيث علق قائلًا: أنا وابن خالتي 4 يناير إن شاء الله.

تعاون بيومي فؤاد وسيد رجب

يعد فيلم أنا وابن خالتي ليس أول عمل يجمع بين بيومي فؤاد وسيد رجب، بل جمعهم أكثر من عمل ومن أبرزهم فيلم وقفة رجالة، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا، وعرض الفيلم عام 2021، وضم العمل عدد كبير من الفنانين ومن أبرزهم: ماجد الكدواني، أمينة خليل، سيد رجب، شريف دسوقي، محمد سلام، بيومي فؤاد، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف هيثم دبور وإخراج أحمد الجندي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي.

أحداث فيلم أنا وابن خالتي

ويجسد بيومي فؤاد شخصية صاحب ورشة خراطة واسمه إسماعيل، ووالدته ميمي جمال، أما سيد رجب فيجسد شخصية رجل أعمال كان يعيش في الخارج وعاد لمصر مرة أخرى، ومع عودته تبدأ ميمي جمال بعمل مقارنه بينهما، ما يولد المفارقات الكوميدية، كما ستجمعها قصة حب كوميدية مع جميل برسوم.

أحدث أعمال بيومي فؤاد وسيد رجب

ويذكر ان بيومي فؤاد قد انتهي مؤخرًا من تصوير أكثر من عمل منهم فيلم الإسكندراني، تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف، وفيلم اللعب مع العيال، تأليف وإخراج شريف عرفة، وفيلم أصل الحكاية، الذي يجمعه مع خالد الصاوي، أما سيد رجب، فيشارك في الموسم الرمضاني المقبل 2024، بمسلسل بيت الرفاعي، والعمل بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، محمد لطفي، رحاب الجمل، صفاء الطوخي، وأحمد فؤاد سليم، والعمل من تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد ومن إخراج أحمد نادر جلال.