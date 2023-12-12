بداية من الغد.. تفاصيل حكاية "قرض شخصي" على CBC

القاهرة - محمد ابراهيم - تعرض قناة "CBC"، بدءً من الغد الأربعاء حكاية جديدة من مسلسل "حدث بالفعل"،و تحمل الحكاية عنوان "قرض شخصي"، وهي بطولة كريم فهمي، محمود عبد المغني، ندى موسى، وآخرون من النجوم، ومن تأليف فادي النجار وإخراج محمد هشام الرشيدي.

تفاصيل حكاية "قرض شخصي"

ويجسد كريم فهمي خلال أحداث حكاية “قرض شخصي”، دور رجل يدعى “جمال الدين رحيم”، وهو متزوج من ندى موسى وله منها ابنة، وفي يوم ما تجبره الظروف على الحصول على قرض من البنك لكنه يتعثر في سداده.

كما تدور الأحداث أيضًا حول حادث مروع يتسبب في اختفاء زوجة وطفله مما يثير شكوك الزوج في العاملين في إدارة المستشفى ومديرها ثم يُكتشف أن اختفاء الطفلة والزوجة وراءه جريمة.

أبطال مسلسل "حدث بالفعل"

"حدث بالفعل" يذاع حصريًا على "CBC" ويضم مجموعة من النجوم منهم غادة عبدالرازق وماجد المصري وشيرين رضا ودينا الشربيني ومحمد أبو داوود ورنا رئيس وكريم فهمي وبسمة وسينتيا خليفة وأحمد عبدالله محمود وبسنت حاتم وفادي النجار وسلمى أبو ضيف وخالد أنور وآخرون من النجوم.

حكايات مسلسل “حدث بالفعل”

المسلسل مكون من 15 حلقة مقسمة لـ 5 حكايات، هي (ريش أبيض - قرض شخصي - تحت الحزام - كاملة - لو بعد حين)، ويذاع في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة CBC العامة، بينما يبث في الحادية عشر مساء على قناة CBC دراما.