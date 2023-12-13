أحمد حلمى يروى قصة اسم شقيقه: أخي أخذ اسمي وأخذت أنا اسمه

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 13 ديسمبر 2023 10:32 مساءً - روى النجم أحمد حلمى قصة تسمية شقيقه الراحل خالد بهذا الاسم رغم رغبة والده في تسميته أحمد، وكتب حلمى القصة على صفحته بموقع فيس بوك والتي جاء فيه أنه عند ولاده أخيه الأكبر كانت رغبة الأم في تسميته أحمد فيما كان الأب يريد تسميته خالد لأنه ندر أن أول مولود له سيسميه خالد، فيما أصرت الأم بعد ذلك على أن المولود الثانى ستطلق عليه اسم أحمد، ليكون أخذ أحمد حلمى اسم أخيه وأخذ أخيه اسمه".



احمد حلمى وشقيقه الراحل

وكان خالد حلمى شقيق الفنان أحمد حلمى رحل عن عالمنا يوم الجمعة الماضى، وشيعت جنازته من أحد المساجد ببنها، وسط حضور العشرات والمئات من أهالي البلدة، الذين حرصوا على الحضور والصلاة على الراحل، وتوديعه حتى مثواه الأخير.

وظهر "حلمي" خلال تشييع جثمان شقيقه في حالة من الصدمة والحزن، فضلا عن انهياره وبكائه أثناء دفنه في مقابر الأسرة ببنها، وحرصت زوجته النجمة منى زكي على مواساته ودعمه والبكاء هي الأخرى.

وتلقى أحمد حلمى العزاء في شقيقه خالد يوم الأحد الماضى بحضور حشد كبير من الفنانين، حيث حرص على مواساه حلمى وتقديم واجب العزاء كلاً من: المنتج محمد السعدى نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة، كريم عبد العزيز، محمد هنيدى، ياسمين عبد العزيز، محمد حماقى، ريهام عبد الغفور، عبير صبرى، هشام ماجد، يسرا، منة شلبى، عمرو يوسف، أحمد السعدنى

وحضر العزاء أيضاً مصطفى شعبان، لبلبة، جمال سليمان، سيد رجب، إيهاب فهمي، محمد محمود عبد العزيز، جومانة مراد، دنيا عبد العزيز، المخرج معتز التوني، ماجد المصرى، أشرف زكي، مصطفى قمر، محمد ثروت، أيمن عزب، المخرج عمرو عرفة، المؤلف أيمن بهجت قمر، دينا، السيناريست عمرو محمود ياسين، لاعب الزمالك شيكابالا، المخرج وائل إحسان وعدد آخر من الفنانين.