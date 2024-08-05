نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: الزمالك يستحق الإشادة بعد الموافقة على وجود زيزو في الأولمبياد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن تصريحات حمزة علاء حارس مرمى المنتخب الأوليمبي "طبيعية" وعادية جدًا تجاه زميله أحمد سيد زيزو، ولا تقلل من أي لاعب آخر في مصر، موجهًا الشكر لمسئولي نادي الزمالك على السماح بمشاركة زيزو في أولمبياد باريس.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: لا يوجد تعارض بين مصالح الأندية المصرية والمنتخبات الوطنية، وسبق وتخلي الأهلي عن لاعبيه الدوليين في مونديال الأندية، وكذلك ضحى أكثر من نادٍ من أجل منتخبات مصر".

وأضاف: "لاعبي الزمالك رافضين اعلان أحد الشركات، ورغم تبريرات مجلس الإدارة لذلك، وهناك حالة احتفال جماهيري بما فعله اللاعبين عندما توجهوا للاحتفال بأحد الأهداف ووضعوا أيديهم على الاعلان".

وزاد: "التغطية الإعلامية للأندية الجماهيرية بالطبع تكون أكثر من أي شئ آخر، والمسطرة واحدة في الاعلام عندما يكون هناك قضية فيها طرفين".