نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبير تحكيمي: بيراميدز لا يستحق ركلة جزاء أمام زد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد توفيق السيد الحكم الدولي السابق، أن وسام أبوعلي مهاجم الأهلي لا يستحق ركلة جزاء بعد التحام مع أحمد علاء مدافع المقاولون العرب.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "أكرم توفيق أيضا استخلص الكرة قبل مهاجم المقاولون العرب، ولا توجد ركلة جزاء أيضا لذئاب الجبل".

واضاف: "طريقة محمود بسيوني جيدة في منح اللاعبين الحرية في الالتحام، ولا يجب اطلاق الصافرة على كل شئ، والمباراة لم يكن فيها أي أحداث مطلقا".

وأكمل: "لا أرى أن ركلة جزاء في لعبة بيراميدز أمام نادي زد، ومن الطبيعي أن يحصل تلامس بين المدافع والمهاجم، ولا يوجد تهور ولا اهمال في اللعبة، بيراميدز لا يستحق ركلة جزاء".

وزاد: "محمد معروف موجود على تقنية الفيديو ولكن جميع الاعادات التليفزيونية لا أرى أن الكرة تحتسب ركلة جزاء".

وأشار إلى أن محمود عاشور سيبقى في أولمبياد باريس رغم وصول مصر والمغرب لنصف النهائي، وهو ما يؤكد إمكانية وجوده في المباراة النهائية حال عدم تأهل منتخب مصر للنهائي.

واوضح أنه لا يميل لفكرة استقدام حكام اجانب لنهائي كأس الرابطة بين طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا، والافضل اسناد المباراة لطاقم حكام مصري.