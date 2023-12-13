نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب غياب والدتها.. تعرف على سبب خوف دنيا عبد العزيز من الإنجاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة دنيا عبد العزيز مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك والفيديوهات والصور إنستجرام وذلك بسبب تصريحاتها مع الإعلامي تامر شلتوت و أثناء استضافتها صرحت دنيا عبد العزيز ببعض التصريحات عن الإنجاب.

ما سبب خوف دنيا عبد العزيز من الإنجاب؟

و جاء سبب خوف دنيا عبد العزيز من الإنجاب عندما سألها الإعلامي تامر شلتوت “ أنا لا أخاف من الإنجاب ولكن شعور السعادة كان يتناول في والدتي وأنا لا أتخيل أن أنجب ووالدتي لا تحمل طفلي ولا تشعر بالسعادة به ”

دنيا عبد العزيز ووالدتها

و من جانب آخر أشارت دنيا أنها تعرضت لخطر في حياتها، حيث كانت مرتبطة بشخص غير متزن نفسيًا بعد وفاة والدتها. هددها في ذلك الوقت بتشويه وجهها، ولكنها لم تبلغ الشرطة نظرًا للخطورة التي كانت تشعر بها في تلك اللحظة.

و أضافت دنيا عبد العزيز عن الدور الرائع الذي قامت به الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز في تقديمها لها أمام الجمهور في بداياتها الفنية، وكيف أنها تعتبرها أمها الثانية. قالت: "أصدقاء أمي في الوسط الفني من زمان، مثل الله يرحمها دلال عبد العزيز، أمي الثانية، وسمير غانم الله يرحمه، والمخرج الكبير عاطف سالم. كانوا يرون فيَّ موهبة، ولهذا السبب قامت الأستاذة دلال بترشيحي للمشاركة في الفيلم".

و كشفت عن علاقتها بوالدتها بعد وفاتها قائلة" أحتفظ حتى الآن بكل مقتنياتها كما هي، وأمنع دخول الغرفة الخاصة بها إلا إذا كان من المقربين، حيث أسمح لهم بالدخول ليدعوا لها ويقرأوا القرآن"

و أردفت " حتى آخر بطاطين استخدمتها، وفيها رائحتها كما كانت، ومعي توكة فيها جزء من شعرها الذي أحتفظ به".

وأعربت عن انهيارها الشديد عندما علمت بإصابة والدتها بمرض السرطان.