أسما إبراهيم في أحدث جلسة تصوير.. والجمهور يعلق: "قمر"

القاهرة - محمد ابراهيم - خضعت الإعلامية أسما إبراهيم لجلسة تصوير جديدة مميزة بتوقيع الاستايلست ايهاب العادلي.

وظهرت أسما خلال جلسة التصوير بجانب وداخل سيارتها في مدينة دبي.

وحازت جلسة التصوير على إعجاب جمهورها والصور التي نشرتها بعدسة المصور محمد رزق.

وعلقت أسما على الصور التي نشرتها بجملة وقالت "لا أحد يستطيع اخذ مكانك في حياتي"

وتتميز الإعلامية أسماء إبراهيم بإطلالاتها الأنيقة والمميزة، والتي تثير الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها لملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.



​​​​​​برنامج حبر سري



من ناحية أخري تواصل أسما إبراهيم تصوير حلقات برنامجها حبر سري الذي يعرض كل خميس وجمعة علي شاشة القاهرة والناس ومن المقرر أن تستضيف في الحلقة المقبلة المخرجة كاملة ابو ذكري.

وحبر سري هو برنامج حواري يذاع على قناة القاهرة والناس، تقدمه المذيعة المصرية أسماء إبراهيم. واستضاف البرنامج عددًا من مشاهير النجوم في مصر والوطن العربي منهم: هالة سرحان، دينا الشربيني، وائل جسار، عمرو يوسف، أمير كرارة كهربا، حنان مطاوع، شيرين رضا، وغيرهم. وقد حقق البرنامج نجاحًا كبيرًا وعددًا كبيرًا من المشاهدات منذ طرحه على الشاشة



نبذة عن أسما إبراهيم

أسماء إبراهيم صحفية ومذيعة مصرية، من مواليد محافظة الإسكندرية. درست في كلية الإعلام جامعة العلوم والتكنولوجيا. عملت في تقديم البرامج الحوارية والعديد من اللقاءات التليفزيونية مع كبار النجوم، مما منحها عددًا كبيرًا من المتابعين. وحظيت بشهرة واسعة خلال السنوات القليلة الماضية بعد تقديمها برنامج “الحبر السري” على قناة القاهرة والناس الفضائية.

حياتها المهنية

بدأت أسماء إبراهيم مسيرتها المهنية ببرنامجين صغيرين، لكنها لم تحقق النجاح الذي كانت تتمناه. وذكرت أنها تسعى للتعلم من خلال هذه البرامج الصغيرة. ومن هذه البرامج الصغيرة برنامج العيد أحلى على قناة صدى البلد منذ يونيو 2021. ثم انتقلت إلى قناة القاهرة والناس في نوفمبر 2021 وقدمت نسخة خاصة من البرنامج في رمضان قدمت فيها عددا من كبار النجوم، ومنهم محمود الليثي، وإسلام إبراهيم، وأحمد السعدني، وأحمد صلاح. حسني، أمير كرارة، كهربا، حسن الرداد، هالة سرحان، شيرين رضا، وعمرو يوسف، وغيرهم من المشاهير.