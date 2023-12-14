بعد فترة توقف.. وائل جسار يجتمع بجمهوره في حفل رأس السنة 2024

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أحمد جودة - القاهرة - يعود المطرب وائل جسار للنشاط الفني بعد فترة توقف، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، فيستعد لإحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا ضمن فعاليات حفل رأس السنة لعام 2024.

فتعاقد مؤخرًا الفنان وائل جسار هذا العام على أولى حفلات ليلة رأس السنة الجديدة بالقاهرة داخل فندق سميراميس، حيث يحيى جسار الحفل بصحبة مجموعة من المطربين الشعبين.

وائل جسار عن إلغاء حفلاته: أقل حاجة نعملها لأهالي فلسطين



وكان قد قررالمطرب وائل جسار إلغاء 3 حفلات غنائية له في مصر والكويت، وأدان بشدة حادث مستشفى المعمداني التي قصفها الاحتلال الإسرائيلي، معبرًا عن حزنه الشديد بسبب الأوضاع الأخيرة في غزة من خلال لقائه في برنامج ET بالعربي.

كشف وائل جسار عن غضبه وحزنه جراء الأحداث الصعبة التي تمر بها دولة فلسطين الشقيقة من أحداث مأساوية وخاصة حادث مستشفى المعمداني، وقال خلال لقائه في برنامج ET بالعربي عن إلغائه 3 حفلات له: "ده الطبيعي وأقل حاجة بنعملها لغزة وأهالي فلسطين، البلد اللي بيعاني من سنة 1948، وشوفنا مؤخرًا اللي بيحصل في مستشفى المعمداني ودي وحشية لا توصف، ربنا يقدر شعب فلسطين وبإذن الله هيفضلوا صامدين وبنشد على أيديهم ونقولهم إحنا كلنا معكم وجنبكم".

تضامنًا مع أهالي غزة.. وائل جسار يعلن تأجيل حفله بالكويت

وكان قد أعلن الفنان وائل جسار، تأجيل حفله والذي كان من المقرر إقامته في دولة الكويت، بمسرح أرينا، في شهر نوفمبر المقبل، وذلك تضامنًا مع الشعب الفلسطيني وأهل قطاع غزة.



وكتب وائل جسار عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلًا: "تم تأجيل حفلة الكويت أرينا تضامنًا مع أهلنا في غزة.. الله يرحم الشهداء في الجنة ونعيمها إنا لله وإنا إليه راجعون".