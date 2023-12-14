نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب..فيلم "الإسكندراني" يتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر فيلم "الإسكندراني" ترند محرك البحث "جوجل" بعد إعلان موعد طرحه في دور العرض السينمائية بعد الإنتهاء من تصوير الفيلم بالكامل قبل أسابيع، وذلك بالتزامن أيضا مع المسابقة الذي أعلن عنها الفنان أحمد العوضي لجمهوره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

ومن المقرر أن يتم طرح فيلم "الإسكندراني" في دور العرض المصرية بدءّا من يوم 3 يناير المقبل، حيث سيشارك رسميًا في موسم أفلام رأس السنة الجديدة، وسط منافسة شديدة بين الأفلام الأخرى المعروضة معه.

أحمد العوضي في كواليس فيلم الاسكندراني

تفاصيل فيلم "الإسكندراني"

يدور فيلم "الإسكندراني" في إطار تشويقي، وهو مأخوذ عن رواية الإسكندراني للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ويمثل الفيلم عودة قوية للفنان أحمد العوضي بالتعاون مع المخرج خالد يوسف إلى السينما المصرية، ويجسد "العوضي" خلال أحداث الفيلم شخصية "بكر الإسكندراني".

أبطال فيلم "الإسكندراني"

يشارك في بطولة فيلم "الإسكندراني" عدد من النجوم منهم، الفنان أحمد العوضي، زينة، حسين فهمي، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، محمد رضوان، عصام السقا، رحاب الجمل، وعدد آخر من الفنانين.

تفاصيل المسابقة الثالثة لأحمد العوضي

الجدير بالذكر أن الفنان أحمد العوضي أعلن عن أسئلة المسابقة الثالثة لجمهوره، وتساءل عن اسم شخصيته في فيلمه الجديد "الإسكندراني"، ومسلسله "حق عرب" الذي يشارك به في السباق الرمضاني المقبل، وسيحصل الفائزين في المسابقة على جائزة مادية قيمتها 150 ألف جنيه موزعة على 10 أفراد.