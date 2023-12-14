نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلم "شماريخ" يستحوذ على المركز الأول في قائمة الأفلام المنافسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استطاع فيلم “شماريخ” أن يحافظ على مكانته من بين الأفلام المنافسة له داخل صالات العرض، وبلغت إيراداته نحو 8 مليون جنيهًا خلال أسبوعين.

أبطال فيلم شماريخ



ويشارك في بطولة الفيلم آسر ياسين وأمينة خليل، خالد الصاوي، أدم الشرقاوي، تأليف وإخراج عمرو سلامة، كما شهد آخر ظهور للفنان مصطفى درويش الذي توفى قبل استكمال تصوير مشاهده.

أحداث فيلم شماريخ

وتدور أحداث الفيلم في إطار يحمل مزيجًا من الأكشن والرومانسية، من خلال شاب يتورط مع والده الذي يسعى لإجباره للاعتراف بنسبه، ويجد نفسه يمتثل أوامره بالتخريب والقتل، حتى يجد نفسه أمام حب عمره، وعليه أن يقرر إما أن يتخلص منها أو ينقذها من براثن والده غير الشرعي.

مشاركة آسر ياسين في "فرقة الموت"

ويشارك الفنان آسر ياسين في فيلم "فرقة الموت" الذى يجمعه بالنجم أحمد عز ويشارك في البطولة منة شلبى، محمود حميدة، بيومى فؤاد، عصام عمر، خالد كمال، رشدى الشامى، جيهان الشماشرجى وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف صلاح الجهينى وإخراج أحمد علاء الديب، وتدور الأحداث في إطار أكشن مثير.



آخر أعمال آسر ياسين

والجدير بالذكر آخر أعمال آسر ياسين مسلسل "الكتيبة 101" الذى تقاسم بطولته مع عمرو يوسف، وشارك فى العمل خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، لبلبة، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، وليد فواز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف أياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.



