انت الأن تتابع خبر ناقد يهاجم حلا شيحة:مرة محجبة ومرة غير محتشمة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - علق الناقد الفني طارق الشناوي على اعتذار الفنانة حلا شيحة لجميع فناني مصر، بعد تسببها بأزمة على خلفية تصريحاتها حول تحريم الفن، موضحًا أنها تعبر عن حالة المجتمع المتردد الذي يحكم على الشكل ليس على الجوهر.

وقال الشناوي في مداخلة تلفزيونية: "أن حلا شيحة مرة تظهر منقبة وأخرى محجبة ومرة بفستان غير محتشم"داعيًا إياها الى أن يكون لديها قناعة داخلية مطلقة بما تفعله، حيث كانت تتجه للتمثيل ولكن بداخلها شيء غير مرتاح فلابد أن يكون بداخلها مقتنع بأن الفن رسالة، ولابد من أن تؤدي كل الأدوار ولاينبغي أن تكون نصف رجعة أو شبه منسحبة".



وأضاف الناقد أن "حلا شيحة موهوبة وعفوية ولديها حضور ولكن تحتاج تدريب لأن الفن متغير ومتطور ويحتاج مجهودا لا يكفي فقط الموهبة ويجب أن تكون مقتنعة تمامًا".



وكانت الفنانة حلا شيحة قد التقت أول أمس الثلاثاء، بالدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية داخل مقر النقابة، حيث وجهت له الشكر على دعمه الكبير لها في أزمتها الأخيرة ووقوفه بجانبها وبجانب جميع الفنانين، مؤكدًة أن نقابة المهن التمثيلية ستظل الدرع الحقيقي لكل فناني مصر.



وقدمت الفنانة حلا شيحة اعتذاراً لجميع فناني مصر، وعلي رأسهم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عن التصريحات التي تداولتها وسائل الإعلام المختلفة، خلال الفترة الماضية وتم ترويجها بطريقة خاطئة، مؤكدًة أنها تكن كل الاحترام والتقدير لجميع فناني مصر.



واختتمت حلا حديثها أن الفن سيظل رسالة سامية وحقيقية ومؤثرة، نستهدف من خلالها وجدان كل مشاهد وستظل مصر بفنها وفنانيها القوة الناعمة بالوطن العربي .