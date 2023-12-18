نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غادة عبد الرازق تحسم الجدل حول شائعة زواجها من ثري قطري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفت الفنانة غادة عبد الرازق، ارتباطها بالزواج بأحد أثرياء دولة قطر، وذلك خلال استضافتها في برنامج "كتاب الشهرة" الذي يقدمه الإعلامي اللبناني علي ياسين، عبر شاشة الجديد.

وتوجّه الإعلامي بسؤال إلى الفنانة غادة عبد الرازق، يطلب فيه الكشف اسم الثري القطري الذي تزوجته من عائلة.

واستهزأت غادة عبد الرازق بالسؤال قائلة: "بالطبع، هبعتلك السؤال، وأنت قوللي اسمه".

مسلسل صيد العقارب

في سياق آخر احتفلت غادة عبد الرازق، مع أسرة مسلسل "صيد العقارب" بانطلاق التصوير استعدادا لعرضه في موسم دراما رمضان 2024.

وحضر لاحتفال فريق العمل غادة عبد الرازق ورياض الخولي وسيمون، والمخرج أحمد حسن والمؤلف باهر دويدار، المسلسل يتكون من 15 حلقة.

أحداث مسلسل صيد العقارب

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي، وانتهى المؤلف باهر دويدار من كتابة سيناريو وشخصيات المسلسل.