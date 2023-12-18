نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرز الأعمال الدرامية والمسرحية للراحل جمال إسماعيل في ذكرى وفاته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل اليوم الاثنين 18 ديسمبر ذكرى وفاة الفنان القدير الراحل جمال إسماعيل (8 يناير 1932 - 18 ديسمبر 2013).



ولد الراحل في محافظة الشرقية عام 1932 وحاصل على ليسانس آداب قسم تاريخ جامعة عين شمس عام 1957 وحاصل أيضا على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1956 والتحق بعدها بالفرق النموذجية بالمسرح الشعبي. حيث كانت تابعة لمصلحة الفنون.



عُيّن مفتشا للمسرح بمحافظة الإسكندرية عام 1958، كما قام بإخراج عروض الفرقة المدرسية والجامعات وحفلات الشركات اضافة إلى قيامه بالإشراف على تكوين فرقة الفنون بالشعر وفي عام 1961 انضم إلى فرقة التلفزيون.

أعماله المسرحية

اشترك الراحل في مسرحيات “شيء في صدري” و“مهرجان الحب” و"ممنوع الستات" عام 1963 و"الدبور" و"السكرتيرة" و"العفاريت الزرق" 1968 و"سيدتي الجميلة" 1969 و"طبق سلطة" و"سندريلا والملاح" و"يا ما كان في نفسي" و“في بيتنا نونو" و"حبيبتي يا مصر “ و”يا مالك قلبي" و"الحب في الصندوق" و"خشب الورد" و"الشحاتين" و"العالمة باشا" و"حلاوة زمان" و"تتجوزيني يا عسل".

مشاركاته الدرامية

وفي التلفزيون قدّم عددًا من المسلسلات والسهرات منها “حاجة تجنن”، و"عودة سي السيد"، “انتقام امراة”، “عائلة الأستاذ شلش”، “ليالي الحلمية”، “بين القصرين”، “المحروسة”، “حكايات زمان”، “فستان الأميرة”، “السوق”، “نهاية العالم ليست غدا"، والجزء الثاني من “المال والبنون”، كما عمل الراحل بكثرة في مسلسلات الأطفال التليفزيونية.



وعرف عن جمال إسماعيل، أنه يعطى لكل دور حقه وقليل ما يقابل دور تافها ومن أعماله السينمائية "الأسطي المدير"، "حسن اللول"، "اللعب مع الكبار".