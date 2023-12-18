نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سامح الصريطي يكشف كواليس "ليالي الحلمية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الفنان سامح الصريطي أن أهم أعماله الفنية على مستوي المسرح هي مسرحية "ذات الهمة "، وفي السينما "ملاكي إسكندرية"، "خيانة مشروعة" و"الرهينة".

كواليس أدوار سامح الصريطي

وأضاف خلال حلوله ضيفًا ببرنامج “واحد من الناس” مع ابنته ابتهال: " وفي التليفزيون هناك شيخ العرب همام، يتربي في عزو، وأول عمل قدمته " رمضان والناس ".

كواليس مسلسل "ليالي الحلمية"

وعن دوره بمسلسل " ليالي الحلمية “ رد قائلًا: "شخصية شريرة وهو أول عمل يتعرض عليا وشخصية حلمي خليف وكنت خائف ومعترض على هذا الدور وهذه شخصية تسئ لفترة من حياتي وتحدثت مع المخرج ووافقت على الدور ، وكان زوجتي تشاهد المسلسل، وصدقت ما تقدمه وتأثرت به ".

وأكد سامح الصريطي أنه يحب دوره في مسلسل “خيبر “ وهو حارس ويحمي الرسول، مُضيفًا:” كان احساس رائع ولا يعادله احساس وكنت أشعر بسعادة وفخر لتقديم هذه الشخصية”.

وكان قد كشف الفنان سامح الصريطي، عن تفاصيل زواجه من المطربة حنان وأيضًا تحدث عن كواليس أعماله الفنية خلال استضافته بالبرنامج.

سامح الصريطي يكشف تفاصيل مرضه

وكشف الفنان سامح الصريطي، عن تجربة مرضه، قائلًا: أُصبت بجلطة في القلب وشعرت بالموت والحمد لله عديت على خير، وتأثرت بردود الأفعال وحجم الحب والدعم من الجميع.