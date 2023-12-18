فن ومشاهير

شاهد.. أول صورة لـ أمير كرارة من كواليس مسلسل ”بيت الرفاعي”

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حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 18 ديسمبر 2023 10:29 صباحاً - نشرت الفنانة ماجدة منير، أول صورة من كواليس تصوير مسلسل "بيت الرفاعي" للفنان أمير كرارة، المقرر أن ينافس في السباق الرمضاني المُقبل 2024.

وضمت الصورة التي نشرتها ماجدة، كلًا من أمير كرارة ومحمد لطفي وميرنا جميل والمُخرج أحمد نادر جلال، داخل شقة بسيطة الحال ضمن مواقع تصوير المسلسل.

ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين، وهم: أمير كرارة، أحمد رزق، أحمد فؤاد سليم، سيد رجب، وميرنا جميل، وعدد من ضيوف الشرف، إضافة إلى مجموعة من الممثلين الشباب المقرر الإعلان عن أسمائهم تباعًا، وهو من تأليف بيتر ميمي، وإخراج أحمد نادر جلال.

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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