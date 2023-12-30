400 دولار فقط شهريًا!.. وليد توفيق يكشف ضياع أمواله في بنوك لبنان وتجميدها

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف المطرب اللبناني وليد توفيق عن صدمته جراء الأوضاع المالية في لبنان، معربًا عن خيبته لفقدان مدخراته وتجميدها في البنوك اللبنانية.

وأشار خلال لقائه في برنامج “معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة “سي بي سي” إلى ثقته السابقة في بنوك لبنان والتي دأب العرب على تسميتها بـ "سويسرا الشرق".

وقال: "أخدوا فلوسنا كلها، الله ينتقم منهم.. خربوا البلد"، لافتا إلى أنه يجد صعوبة في سحب أمواله ويحصل فقط على 400 دولار شهريًا.

وأعرب عن صدمته في ابتعاد بعض الأشخاص عنه عندما علموا بأزمة البنوك، وتوقفوا عن الرد عبر الهاتف، بينما دعمه أشخاص عاديون في مواجهة تلك الأزمة.

ولفت إلى تعاونه مع نزار فرنسيس لكتابة أغنية تعبر عن هذا الوضع الصعب رغم تحدياته، يؤكد توفيق قدرته على العمل في الخارج والحصول على أموال، ولكن يثير قلقه حول كيف سيتصرف أصحاب المعاشات في مواجهة هذا الوضع.