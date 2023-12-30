إلهام شاهين: "الفن لازم يؤثر في مشاعر وأفكار الناس ومينفعش يكون فيه محرمات"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة إلهام شاهين عن رأيها في الفن ورفض الرقابة لعدد من السيناريوهات التي أرادت إنتاجها.

وقالت إلهام شاهين خلال تصريحات تلفزيونية:"الفن لازم يؤثر في مشاعر وأفكار الناس ومينفعش يكون في محرمات ولازم يكون في ثقة".

إلهام شاهين: "مينفعش يكون في أوصياء على المجتمع "



وأضافت:" أنا عندي خبره وعندي رقابة داخلية ومينفعش يكون في أوصياء على المجتمع يقولوا يشوفوا ايه وميشوفوش ايه لأنهم لو مشافهوش عندك هيشوفوه على المنصات وفي شباب صغير قالولي احنا بناقش على السوشيال ميديا المواضيع اللي انتم مش قادرين تناقشوها في السينما"

إلهام شاهين: "الرقابة بتدي موافقات لأفلام تافهة جدا"



وتابعت:"المفروض احنا يكون عندنا رقابة على نفسنا واحنا مش هنعمل حاجة لا ضد الفن ولا ضد بلدنا وانا معترضة على الرقابة أنها بتدي موافقة لافلام تافهة جدا المفروض يرفض ويقول دون المستوى لأن المفروض أنك بترتقي بذوق الناس والأعمال الفنية المفروض يبقى لها قيمة وممتعة"

إلهام شاهين تكشف عن سبب رفض أعمالها

وقالت:"مشكلة الرقابة في الناس اللي بتقرا وبتقرر مصيرنا وطبعا في بعض المواضيع الهامة بتتعرض على جهات اخرى".



وواصلت:" أنا لما فتحت شركة إنتاج اشتريت موضوعات هامة جدا لأن أنا أتمنى أن أنتج شئ هادف ومش مهم الإيرادات وفي مواضيع كنت اشتريتها كانت محتاجة تجديد تصريح الرقابة ودة كان بيحصل بشكل تلقائي".

واختتمت:" لكن تفاجأت أن في موضوع اترفض ومن غير أسباب وانا كنت اشتريته ودفعت فلوس الاخراج والانتاج وشراء السيناريو ونفس الكلام حصل مع موضوع كانت هالة خليل كاتباه والرفض بيكون دون أسباب".

آخر أعمال إلهام شاهين



والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة إلهام شاهين حكاية "الفريدو" وهي إحدى حكايات مسلسل "55 مشكلة حب"، شاركها البطولة أحمد فهمي، ندى موسى، إيمان السيد وغيرهم نخبة من النجوم. المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج عصام نصار، وحاز المسلسل على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.