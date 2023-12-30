في عيد ميلاد عفاف رشاد.. تعرف على أبرز أعمالها الفنية

القاهرة - محمد ابراهيم -

يحل اليوم السبت 30 ديسمبر، عيد ميلاد الفنانة عفاف رشاد، والتي تميزت بالتجدد والإستمرارية في العمل، فهي شخصية عاشقة للفن أستطاعت أن تخطف أنظار جمهورها من خلال تقديمها لأعمال متنوعة سواء على مستوى السينما والمسرح والتلفزيون.



ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن أبرز المحطات الفنية لـ عفاف رشاد

أعمال عفاف رشاد

ولدت الفنانة عفاف رشاد في 30 ديسمبر 1957، وقدمت أكثر من 200 عمل بين السينما والمسرح والتلفزيون، حيث تفوقت في عدة أعمال درامية أبرزها "زواج سعيد جدًا، ونساء في الغربة، وآدم وجميلة، واللهم إني صايم، ولعبة إبليس"، وغيرها من الأعمال التي تركت بصمة في قلوب الجمهور.



أعمالها السينمائية

شاركت عفاف رشاد في عدة أعمال سينمائية أبرزها القرموطي في أرض النار، وحسن وبقلظ، وسمير أبو النيل، والقشاش، وآخر ديك في مصر المحترفون، ولن أغفر أبدًا، ونساء خلف القضبان، والعذراء والشعر الأبيض، وقلب الأسد، وزنقة ستات، وغيرها من الأعمال كما شاركت في مسرحيات "خرابيش، والمشاغبون في المستشفى، وأولاد الشوارع، ومولد وصاحبه غايب".

عدد زيجاتها

تزوجت عفاف رشاد مرتين، الأولي من الفنان الراحل سامي العدل، وكانت زيجة سرية ولم تستمر طويلًا، أما الزيجة الثانية فكانت من المنتج محمد السبكي وانفصلت عنه بسبب غيرتها الشديدة عليه وقد عبرت عن ندمها على الطلاق منه.



موقف عفاف رشاد من عمليات التجميل

كشفت الفنانة عفاف رشاد خلال تصريحات تلفزيونية عن موقفها في عملية التجميل

وقالت:"لم أجرى عمليات تجميل كما روج البعض، وكل ما فى الأمر انا لا أستخدم مساحيق التجميل بكثرة، مما يجعلني أحافظ على بشرتى، بالإضافة إلى استخدامي مواد طبيعية للاعتناء ببشرتي".