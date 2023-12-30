نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الثلاثاء.. أحمد العوضي ونجوم "الإسكندراني" يحتفلون بالعرض الخاص للفيلم (تفاصيل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحتفل صناع فيلم "الإسكندراني" بطولة النجم أحمد العوضي، يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 2 يناير، بالعرض الخاص للفبلم في إحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر، وذلك بحضور أبطاله.

أبطال فيلم "الإسكندراني"

فيلم "الإسكندراني" بطولة أحمد العوضى، زينة، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثي، وآخرون من النجوم، تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف، تصوير سامح سليم، ديكور أحمد عباس، ملابس مونيا فتح الباب، مونتاج عمرو عاكف.

تفاصيل فيلم “الإسكندراني”

ويعتبر فيلم الإسكندراني العمل الأول الذي يجمع العوضي وخالد يوسف، لكنه في نفس الوقت التعاون الثاني بين "يوسف" وبين زينة، بعد تقديمها فيلم "كارما" الذي عرض عام 2018، وكان آخر أعمال المخرج خالد يوسف السينمائية.

ويشهد فيلم "الإسكندراني"، أيضًا عودة النجم عصام كاريكا لتلحين أغاني الأفلام بعد فترة طويلة من الابتعاد عنها، حيث يقوم بتلحين كافة أغاني الفيلم.

عصام كاريكا يشوق جمهوره لأغاني فيلم "الإسكندراني"

وكان عصام كاريكا قد شوق جمهوره مؤخرًا لأغاني فيلم "الإسكندراني"، حيث نشر صورة تجمعه بالمخرج خالد يوسف، وعلق عليها قائلًا: "قريبًا أغاني فيلم (الإسكندراني) إخراج الأستاذ خالد يوسف، كلمات رامي جمال، وألحان العبد لله.