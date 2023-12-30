غدًا.. الإعلامي الفلسطيني وائل الدحدوح ضيف سهرة رأس السنة ببرنامج "واحد من الناس"

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل الإعلامي الفلسطيني وائل الدحدوح ضيفًا في سهرة رأس السنة غدًا الأحد مع الإعلامي د. عمرو الليثي ببرنامج “واحد من الناس” على شاشة قناة "الحياة"، ويتحدث عن أمنياته في العام الجديد والتحديات الصعبة التي يتعرض لها من خلال عمله والإصابة التي لحقت به جراء العدوان والقصف الاسرائيلي، واستشهاد زوجته وابنه وابنته، ومنذ بدء الحرب في غزة في السابع من أكتوبر أصيب نحو 90 صحافيًا.

نجوم حلقة رأس السنة في برنامج “واحد من الناس”

كما يقدم الإعلامي الكبير د.عمرو الليثي في برنامجه “واحد من الناس” سهرة مختلفة ومميزة ومتنوعة تضم العديد من النجوم والنجمات في أكثر من مجال وتذاع غدًا الأحد في الاحتفال برأس السنة، ومن نجوم تلك السهرة أحمد عز وسوسن بدر ومي كساب وزوجها المطرب اوكا وروجينا وزوجها الفنان أشرف زكي وابنتهما مريم وأحمد أمين والمطربة سمية درويش.

كما يستضيف الإعلامي عمرو الليثي خلال تلك الحلقة أسامة منير والموسيقار العالمي هشام خرما والعداءة العالمية بسنت حميدة والشاعر فارس قطرية.

مواعيد برنامج “واحد من الناس”

جدير بالذكر أن برنامج “واحد من الناس” سيعرض ٣ أيام في الأسبوع مع بداية العام الجديد بدلًا من يومين بعد النجاح الكبير والمشاهدات العالية التي حققها البرنامج في دورته الأخيرة.