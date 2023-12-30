نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على حكاية منع تصوير صعيدي في الجامعة الأمريكية داخل الجامعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل الفنان محمد هنيدي ضيفًا مع الإعلامي محمود سعد في برنامج "سولد أوت كامل العدد"، المذاع عبر قناة CBC.

وكشف حكاية طريفة بعد منع تصوير فيلمه "صعيدي في الجامعة الأمريكية" داخل أسوار الجامعة، بسبب رفضهم للتصوير هناك مما اضطر المخرج سعيد حامد إلى اللجوء إلى حيلة.



ما هو سبب رفض تصوير فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية " داخل الجامعة ؟



فأوضح الفنان محمد هنيدي سبب رفض الجامعة الأمريكية لتصوير الفيلم داخلها، فقال: "كان في حاجة مفهومة غلط إن الصعيدي هيتريق على الجامعة الأمريكية، وكنا ممنوعين من التصوير، فاستخدمنا ميكروباص بستائر سوداء على طريقة الكاميرا الخفية، وكان المطلوب إني أنزل وأدخل الجامعة، وسعيد حامد يصور لافتة الجامعة الأمريكية فقط".



وأضاف: "لو شوفتوا الفيلم دلوقتي هتلاقوا ميكروباص أحمر بستائر سوداء، وفعلا نزلت بالبدلة الصفراء والشنطة، ودخلت والأمن قاموا وقالوا ستوب، وقلت لهم مفيش حاجة آسفين وسلامه عليكم".

وتابع: "بعد عرض الفيلم الجامعة الأمريكية كانت أول جهة كرمتني، ومهما عملت أفلام يظل صعيدي له حالة خاصة".

محمد هنيدي

ما هو أحدث أعمال الفنان محمد هنيدي؟

ويعتبر فيلم "مرعي البريمو" والذي يجمع الفنان محمد هنيدي مع الفنانة غادة عادل للمرة الثالثة بعد فيلمي صعيدي في الجامعة الامريكية، وفيلم بلية ودماغه العالية هو أحدث أعمال محمد هنيدي في السينما،وشاركه البطولة عدد من الفنانين منهم: غادة عادل، نانسي صلاح، لطفي لبيب، مصطفى أبو سريع، محمد محمود، وعلاء مرسي، والفيلم تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.