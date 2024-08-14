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أحمد جودة - القاهرة - في غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ودع فريق إنتر ميامي الأمريكي بطولة كأس الدوريات عقب هزيمته أمام كولومبوس كرو بنتيجة 2-3 في الدور ربع النهائي من البطولة التي يحمل لقبها.

غياب ميسي يدفع إنتر ميامي إلى وداع كأس الدوريات

وكان إنتر ميامي متقدمًا 2-0 حتى نصف ساعة من نهاية المباراة، التي أقيمت الأرعاء على ملعب لوور دوت كوم فيلد، لكن منافسه الأمريكي أيضًا تمكن من تحقيق "ريمونتادا" وقلب النتيجة لصالحه 3-2 عبر تسجيل ثلاثة أهداف في غضون 13 دقيقة.

وافتقد إنتر ميامي خلال اللقاء لجهود نجمه الأرجنتيني ميسي، الذي يعاني من إصابة في كاحله الأيمن منذ نهائي كوبا أمريكا في 14 يوليو (تموز) الماضي ولم يتدرب بعد مع المجموعة.

أحرز الثنائي الباراغواياني ماتياس روخاس (ق10) ودييغو غوميز (ق62) هدفي إنتر ميامي، الذي حظي خلال اللقاء بمشاركة الأوروجوائي المخضرم لويس سواريز والإسبانيين سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا.

لكن فريق كولومبوس كرو، بطل كأس الدوري الأمريكي العام الماضي، انتفض وتمكن من العودة في النتيجة بهدف سجله كريستيان راميريز (ق67) تلاه ثنائية حملت توقيع الأوروجوائي دييجو روسي (ق69 وق80)، في مباراة مليئة بالإثارة والتشويق.

وهكذا لن يتمكن إنتر ميامي من الدفاع عن لقب كأس الدوريات الذي فاز به في عام 2023، والآن عليه فقط القتال من أجل الدوري الأمريكي، حيث يتصدر ترتيب المنطقة الشرقية.