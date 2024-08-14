عاجل:- دمج مواد الكيمياء والفيزياء في الصف الأول الثانوي: تفاصيل النظام الجديد

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر حكومي لقناة «إكسترا نيوز» عن تغيير مهم في نظام التعليم الثانوي، حيث سيتم دمج مادتي الكيمياء والفيزياء في الصف الأول الثانوي ضمن مادة واحدة تُسمى "علوم متكاملة".

هذا التغيير جزء من إصلاحات أوسع تهدف إلى تحسين جودة التعليم وتحديث المناهج الدراسية.

مؤتمر صحفي حول النظام الجديد

في إطار هذه الإصلاحات، سيعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، مؤتمرًا صحفيًا اليوم بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء.

سيتم خلال المؤتمر مناقشة مستجدات نظام الثانوية العامة الجديد، الذي يتضمن تعديلات شاملة في هيكلة النظام التعليمي وتعديل عدد المواد الدراسية ونظام التقييم والامتحانات.

تفاصيل التعديلات المقترحة

وفقًا للمصادر الرسمية بوزارة التربية والتعليم، فإن المؤتمر الصحفي سيركز على النقاط التالية:

إعادة هيكلة نظام الثانوية العامة: سيتم تقليل عدد المواد الدراسية، بما في ذلك دمج الكيمياء والفيزياء في مادة "علوم متكاملة". هذا التغيير يهدف إلى تقليل الضغط على الطلاب وتبسيط المحتوى الدراسي.

تغيير نظام التقييم والامتحانات: سيتم تعديل نظام التقييم بحيث يصبح أكثر تكاملًا ويعكس بشكل أفضل مستوى فهم الطلاب للمادة العلمية.

عرض التعديلات على الحوار المجتمعي: التعديلات سيتم عرضها على الحوار المجتمعي لضمان توافقها مع احتياجات الطلاب وأولياء الأمور.

أهداف التعديلات

تهدف وزارة التربية والتعليم من خلال هذه التعديلات إلى تحقيق عدة أهداف: