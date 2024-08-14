بالأسماء.. ننفرد بنشر قرار الأمين العام بتشكيل لجنة جرد آثار معابد الكرنك

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أحمد جودة - القاهرة - ننفرد بنشر القرار 3632 للأمين العام بجرد آثار معابد الكرنك (مستند)

أصدر الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور محمد إسماعيل قرارًا بتشكيل لجنة جرد لآثار معابد الأقصر، والتي تم تسجيلها على مدى سنوات وحصلت دوت الخليج في انفراد جديد لها على تشكيل اللجنة والتي جاءت بعد سحب قرار إعادة تسجيل آثار الكرنك على دفاتر حرف (ز)، وكانت دوت الخليج قد انفردت حينها بنشر ذلك القرار وهو الأمر الذي أثار ضجة بين جموع الأثريين.

تشكيل اللجنة

وجاء تشكيل قرار تشكيل لجنة الجرد في استجابة جديدة من الأمين العام لما نشرته دوت الخليج في سلسلة متواصلة عن قرار تشكيل لجنة تسجيل، حيث أن آثار معابد الكرنك مسجلة في قاعدة بيانات المركز المصري الفرنسي والذي يعمل في الكرنك منذ عقود.

وتشكيل اللجنة جاء بالقرار رقم 3632 بتاريخ 3 يوليو 2024 والذي نص على تشكيل لجنة لإجراء أعمال جرد بمعبد الكرنك ومعبد موت تحت إشراف عادل عرفان مدير المخازن المتحفية بمصر العليا وعضوية رمضان النوبي مدير آثار أرمنت، مصطفى حجاج مفتش بمعبد الكرنك، صدام صديق مفتش بمعبد الكرنك، سناء صديق، مفتش المدامود، منى ياسين مفتش بمعبد الكرنك، محمد أحمد أخصائي ترميم.

ولجنة جرد لآثار معبد موت برئاسة محمد يوسف مدير التوثيق الأثري بالأقصر، الزهراء رجب كبير مفتشي معبد موت، هالة الشافعي مفتش بمعبد الكرنك سعيد فهيم مفتش بطريق الكباش أحمد كامل مفتش بطريق الكباش وائل فتحي أخصائي ترميم

على أن تقوم اللجنة بجرد القطع الأثرية الموجودة على المصاطب داخل معابد الكرنك وكذا نقل القطع الصغيرة الأثرية الصغيرة إلى المخازن الفرعية بمعابد الكرنك واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والأمنية والإدارية والمخزنية وتستعين اللجنة بمن تراه مناسبًا لإنجاز عملها على أكمل وجه ويلغى ما يخالف ذلك من قرارات وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

وتنفرد دوت الخليج بنشر صورة من القرار

بداية الحكاية

وبدأ الأمر عندما نشرت دوت الخليج خبرًا حول تشكيل لجنة لتسجيل آثار معابد الكرنك على دفاتر حرف (ز) وهو ما أثار دهشة العديد من المصادر حيث أن معابد الكرنك مسجلة بالأساس، وتبين للفجر أن القرار لم يصدر من الأمين العام وإنما من المفوض بالقيام بأعمال العام في حالة عدم وجوده داخل البلاد، وعلى الفور وبعد نشر الموضوع وسلسلة من الموضوعات التي تحقق الأمر وتفنده، أصدر الأمين العام قراره بسحب القرار الخاص بتسجيل آثار معابد الكرنك وعمل جرد لكل القطع الأثرية في معابد الكرنك وذلك بعد واقعة السرقة التي كانت قد كشفت عنها دوت الخليج والتي كانت ستتسبب في تهريب قطعتين أثريتين لولا يقظة رجال الجمارك والمنافذ الأثرية وتم ضبط الجاني بمطار الأقصر واعترف أن القطعتين من معابد الكرنك.

لجنة الجرد

وكان تشكيل لجنة الجرد من الأمين العام في استجابة لمطالبات العديد من الأثريين خطوة وصفها العديدون بالإيجابية وفي انتظار ما سيسفر عنه ذلك الجرد، وعبر اللينكات التالية من الممكن الاطلاع على كافة تطورات تلك القضية

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