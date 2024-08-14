نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد قليل.. مؤتمر صحفي لوزير التعليم للإعلان عن نظام الثانوية العامة الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبدأ بعد قليل، مؤتمر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف، بالعاصمة الإدارية الجديدة، للإعلان عن القضاء نهائيًا على مشكلة كثافة الطلاب في الفصول وآلية التنفيذ.

كما يعلن وزير التربية والتعليم، دمج الكيمياء والفيزياء في الصف الأول الثانوي في مادة علوم متكاملة.

كما سيتم الإعلان عن أن اللغة الأجنبية الثانية مادة رسوب ونجاح لا تضاف إلى المجموع، وإجمالي عدد المواد التي تضاف إلى المجموع في الصف الأول الثانوي بعد الدمج 6 مواد.

ويعلن وزير التربية والتعليم شكل وألية نظام الثانوية العامة الجديدة.

ويحضر المؤتمر كلًا من أمل سويدان رئيس لجنة قطاع كليات التربية بالمجلس الأعلى للجامعات، وأيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وأيمن بهاء نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وإيمان هريدي، عميد كلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة.