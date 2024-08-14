نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أحمد سالم يعلن موقف الزمالك من رحيل أحمد سيد زيزو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، عن أحدث التطورات بشأن ملف احتراف اللاعب أحمد سيد زيزو، نجم الفريق الأول، وذلك بعد تلقي النادي عدة عروض مؤخرًا.

أحمد سالم يعلن موقف الزمالك من رحيل زيزو

وكتب أحمد سالم عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب يعلن تمسكه بالتجديد للاعب أحمد سيد زيزو، نجم الفريق، ومواصلة تعاقده مع النادي".

وفي سياق آخر، يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لملاقاة فريق طلائع الجيش في مباراة حاسمة ضمن بطولة دوري نايل.

ستقام المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من المسابقة.

ويحتل نادي الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة دوري نايل، برصيد 55 نقطة، بعد خوضه 32 مباراة. خلال هذه المباريات، حقق الفريق 17 انتصارًا، وحقق التعادل في 7 لقاءات، وتعرض للهزيمة في 8 مباريات. وسجل لاعبوه 50 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 32 هدفًا.