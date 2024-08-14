نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقليص مواد الثانوية العامة لـ 5 وأولى ثانوي لـ 6 (تفاصيل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مصادر خاصة بديوان عام وزارة التربية والتعليم، عدد المواد الدراسية، المقرر تدرسيها فى صفوف الثانوية الثلاثة، بعد إجراء عدد من التعديلات بتقليص مواد تخفيفا على الطلاب.

وجاءت تعديلات نظام الثانوية العامة كالتالي:

مواد الصف الأول الثانوي:

تقليل عدد المواد من 10 إلى 6 لتصبح المواد الجديدة هي: (العربي والإنجليزي والتاريخ والرياضيات والعلوم المتكاملة والفلسفة والمنطق).

مواد الصف الثاني الثاني الثانوي

العلمي (اللغة العربية -اللغة الأجنبية الأولى -الكيمياء - الأحياء - الفيزياء -الرياضيات)

الأدبي (اللغة العربية -اللغة الأجنبية الأولى – الجغرافيا – التاريخ- علم النفس -الرياضيات)

مواد الصف الثالث الثانوي

الشعبة العلمية: اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والأحياء والكيمياء والفيزياء

شعبة الرياضيات: اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والرياضيات والكيمياء والفيزياء

الشعبة الأدبية: اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والتاريخ والجغرافيا والإحصاء