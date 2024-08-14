نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد دمج المواد.. ننشر المواد المقررة على الصف الثاني الثانوي بالنظام الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إعادة هيكلة نظام الثانوية العامة. حيث قررت الوزراة دمج بعض المواد في المرحلة الثانوية وحذف البعض الأخر، بالإضافة إلى جعل مادة اللغة الأجنبية الثانية مادة نجاح ورسوب فقط لا تضاف للمجموع.

مواد الصف الثاني الثانوي عام 2024/2025

وسيدرس طلاب الصف الثاني الثانوي في 2024/2025، 6مواد بدلًا من ثمانية مواد في 2023/2024، وهم"



الشعبة العلمية:

-اللغة العربية

-اللغة الأجنبية الأولى

-الكيمياء

-الأحياء

-الفيزياء

-الرياضيات



الشعبة الأدبية



-اللغة العربية

-اللغة الأجنبية الأولى

-الجغرافيا

-التاريخ

-علم النفس

-الرياضيات

