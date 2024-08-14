مصدر حكومي لـ "إكسترا نيوز": دمج الكيمياء والفيزياء للصف الأول الثانوي في مادة علوم متكاملة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 أغسطس 2024 12:32 مساءً - أعلن مصدر حكومي دمج الكيمياء والفيزياء للصف الأول الثانوي في مادة علوم متكاملة.

وتابع المصدر في تصريح لقناة إكسترا نيوز أن إجمالي عدد المواد التي تضاف للمجموع في الصف الأول الثانوي بعد الدمج 6 مواد.

وأكد المصدر أن مادة اللغة الأجنبية الثانية مادة رسوب ونجاح ولا تضاف إلى المجموع.

وكان قد أفاد مصدر حكومي أمس أن المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعي يوافق على إعادة هيكلة الثانوية العامة ومواكبتها للنظم العالمية، في خبر عاجل بثته فضائية “إكسترا نيوز”.