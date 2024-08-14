نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصدر حكومي: إجمالي عدد المواد المضافة للمجموع في الصف الأول الثانوي 6 مواد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مصدر حكومي لقناة «إكسترا نيوز» عن تغيير مهم في نظام التعليم الثانوي المصري، حيث سيتم دمج مادتي الكيمياء والفيزياء في الصف الأول الثانوي تحت مسمى مادة "علوم متكاملة".

وفقًا للمصدر، فإن عدد المواد التي ستضاف إلى المجموع بعد هذا الدمج هو 6 مواد. هذا التغيير يعد جزءًا من جهود أوسع لتحسين نظام التعليم الثانوي وتبسيط المناهج الدراسية.

مؤتمر صحفي حول التعديلات الجديدة

سيعقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، مؤتمرًا صحفيًا بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء.

سيتم خلال المؤتمر مناقشة مستجدات نظام الثانوية العامة الجديد، والذي يتضمن مجموعة من التعديلات الهامة.

أبرز النقاط التي سيتم تناولها خلال المؤتمر

إعادة هيكلة نظام الثانوية العامة: ستتم مناقشة كيف ستؤثر التعديلات على نظام الثانوية العامة، بما في ذلك دمج المواد الدراسية لتقليل العدد الإجمالي للمواد التي يتعين على الطلاب دراستها.

تحديث نظام التقييم والامتحانات: سيتم أيضًا عرض التعديلات على نظام التقييم والامتحانات بهدف تحقيق تقويم أكثر دقة وشمولية لمستوى الطلاب.

عرض التعديلات على الحوار المجتمعي: تهدف الوزارة إلى عرض التعديلات على الحوار المجتمعي للتأكد من توافقها مع احتياجات الطلاب وأولياء الأمور ولضمان تحقيق الأهداف التعليمية المرجوة.

أهداف التعديلات الجديدة

تهدف وزارة التربية والتعليم من خلال هذه التعديلات إلى تحقيق الأهداف التالية: