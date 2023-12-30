مخرج DUNKI يستعد لتعاون مرتقب مع رانبير كابور

القاهرة - محمد ابراهيم - بعد نجاح فيلم DUNKI للنجم شاه روخ خان، آثار هذا التعاون الناجح لنجم بوليوود الكبير مع المخرج راجكومار هرياني غيرة نجوم بوليوود لعودة التعاون مع المخرج المميز.

موعد عودة التعاون بين هرياني ورانبير كابور

ووفق إنديا توداي، أثيرت تساؤلات حول موعد عودة التعاون بين هرياني ورانبير كابور، بعد نجاح تعاونهم الأول في فيلم Sanju عام 2018.

وأجاب المخرج على هذا التساؤل بقوله أن الأمر وارد قريبًا، بعد خلو جدول رانبير من المشروعات المستقبلية.

وشهدت صالات العرض السينمائية في الهند، حالة من الهوس بطرح الفيلم الجديد للنجم شاه روخ خان بعنوان Dunki.

ووفق إنديا توداي، شهدت صالات العرض السينمائية في الهند، تفاعل الألعاب النارية، وارتداء للمعجبين لملابس مستوحاة من شخصية شارو في الفيلم.

فيلم Dunki

ويواصل فيلم Dunki للنجم الهندي الكبير شاه روخ خان تحقيق ايرادات مميزة في شباك التذاكر الهندي، بوصول نسبة ايراداته لـ 200 كرور.

ووفق موقع إنديا توداي، الفيلم لقى إقبال كبير من المعجبين، ليستمر عام شارو الناجح والذي شهد طرحه 3 أفلام حتى الآن.

وكان قد اتبع النجم شاه روخ خان عادته المعروفة بخروجه لتحية معجبيه بعد كل مشروع سينمائي ناجح له في منزله في مانات.

ووفق موقع إنديا توداي، احتفل شارو مع معجبيه بنجاح فيلم Dunki، وقدم التحية لمئات المعجبين الذين اجتمعوا أسفل منزله للاحتفاء بالمشروع السينمائي الجديد.

و طرحت أغنية ترويجية جديدة من فيلم النجم شاه روخ خان الجديد الذي يطرح بعنوان Dunki، يشارك بها شارو وتابسي بانو.

أغنية Banda

ووفق موقع إنديا توداي، الأغنية طرحت بعنوان Banda، وهي من أداء المغني الهندي Diljit Dosanjh.

والإقبال الكبير المتوقع على مشاهدة الفيلم الجديد للنجم شاه روخ خان Dunki دفع الموزعين للفيلم لتوفير مواعيد عرض سينمائي غير مسبوقة في تاريخ بوليوود.