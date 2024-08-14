بيت الغناء العربي يحتفي بفرقة "نور الحياة" في قصر الأمير بشتاك

القاهرة - محمد ابراهيم - في ليلة ساحرة من ليالي شارع المعز، يستضيف بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، واحدة من أبرز الفرق الموسيقية الصاعدة، فرقة "نور الحياة". يأتي هذا الحفل المنتظر مساء يوم الجمعة، السادس عشر من أغسطس، ليكون إضافة مميزة لمجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية التي يقدمها القصر.

تشكيلة غنائية متنوعة لكبار المطربين

ستأخذ فرقة "نور الحياة" جمهورها في رحلة موسيقية عبر الزمن، من خلال تقديم مجموعة مختارة من الأغنيات الخالدة التي رسخت في وجدان المستمعين،يتضمن برنامج الحفل باقة من الأغنيات الشهيرة مثل "يا سلام على حبي وحبك" (دويتو)، "كوكب تاني"، "زي العسل"، "على أيدك اتعلمنا"، "تلات سلامات"، "عنابي"، "كان فيه زمان"، "اللي راح الصبر منه"، "هي الحياة كده ليه" (دويتو)، "كلمة حلوة وكلمتين"، "حلويين من يومنا والله"، "من حبي فيك يا جاري"، "الصهبجية"، و"عاللي جرى" (دويتو)، و"ولا الملامة".

ستُطرب الفرقة الحاضرين بأصواتهم العذبة وتعيد إحياء هذه الأعمال الخالدة بطريقة جديدة ومميزة.

مسيرة حافلة وفرقة واعدة

تأسست فرقة "نور الحياة" على يد المايسترو الدكتور محسن صادق منذ عامين فقط، ورغم حداثة نشأتها، استطاعت أن تترك بصمة واضحة على الساحة الموسيقية.

تضم الفرقة مجموعة من الأصوات الواعدة التي أثبتت جدارتها من خلال مشاركتها في العديد من الفعاليات الفنية الهامة، منها حفلات معرض الكتاب، وبيت السناري، وبيت الغناء العربي، ومسرح السامر.

التميز والتقدير الفني

لم تقتصر إنجازات فرقة "نور الحياة" على المشاركات المحلية فقط، بل حصدت مجموعة من أعضائها جوائز هامة على المستويين المحلي والدولي، مما يعكس مستوى الأداء الرفيع الذي تتميز به الفرقة.

تستمر "نور الحياة" في تحقيق النجاحات، وهي تعد الجمهور بتقديم المزيد من الإبداعات الفنية التي تجمع بين الأصالة والمعاصرة.

ختام الحفل

من المتوقع أن يكون الحفل احتفالًا بالموسيقى والغناء الأصيل، يجمع عشاق الفن من كل الأعمار للاستمتاع بأمسية مليئة بالحب والطرب.

كما يعكس هذا الحفل دور بيت الغناء العربي في دعم المواهب الشابة وتقديمها لجمهور أوسع، مؤكدًا على أهمية الحفاظ على التراث الموسيقي المصري وتقديمه بصورة تتناسب مع روح العصر.