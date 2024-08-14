نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تحذر من استخدام العقاب البدني والنفسي لطلاب المدارس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحذير من استخدام العقاب البدني والنفسي للطلاب نهائيا وتفعيل دور لجنة الحماية المدرسية بـالعام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه 8 سبتمبر للمدارس الدولية و21 من نفس الشهر للمدارس الرسمية والخاصة للغات.

كما وجهت وزارة التعليم، المديريات التعليمية بمكافحة ظاهرة التنمر بمختلف أشكالها بين الطلاب بعضهم البعض، أو بين المعلمين والطلاب وتفعيل دور الإخصائي النفسي والاجتماعي؛ للتصدي لهذه الممارسات بين الطلاب، ومتابعة سلوكيات الطلاب داخل المدارس من كافة الجوانب التربوية والتعليمية والصحية والنفسية

كما شددت علي ضرورة التأكيد على الالتزام بأحكام القرارات واللوائح المتعلقة بالانضباط، والعقوبات، والتحفيز التربوي ومتابعة المدارس لتنفيذه.

وأعلن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد بدء العام الدراسي الجديد بالمدارس الرسمية والخاصة والدولية، موضحا أن العام الدراسي الجديد يبدأ بالمدارس الرسمية والخاصة للغات والخاصة عربي والقوميات 21 سبتمبر المقبل وينتهي الخميس الموافق 5 يونيو 2025، بإجمالي 35 أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين، على أن تبدأ الدراسة أو العام الدراسي الجديد بالمدارس الدولية يوم 8 سبتمبر 2024.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يبدأ الفصل الدراسي الأول من 21 سبتمبر 2024 إلى الخميس 23 يناير 2025، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 11/ 1/ 2025، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 8/ 2/ 2025 إلى الخميس الموافق 5/ 6/ 2025، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 24/ 5/ 2025، أما بالنسبة لامتحانات الدبلومات الفنية فتبدأ السبت 31/ 5/ 2025، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 14/ 6/ 2025.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن إجازة نصف العام ستمتد لمدة أسبوعين بدءًا من يوم السبت الموافق 25/ 1/ 2025 وتنتهي يوم الخميس الموافق 6/ 2/ 2025، على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.