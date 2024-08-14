عاجل:- تغييرات جديدة في نظام الثانوية العامة في مصر: دمج المواد وتعديلات في الصفوف الدراسية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت قناة «إكسترا نيوز» اليوم الأربعاء، نقلًا عن مصدر حكومي، عن تغييرات كبيرة في نظام الثانوية العامة بمصر، تشمل تعديل المواد الدراسية في الصف الأول الثانوي والثالث الثانوي.

هذا الإعلان يأتي قبيل مؤتمر صحفي سيعقد بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم.

دمج المواد الدراسية

من بين أبرز التعديلات التي سيتم إعلانها، دمج مادتي الكيمياء والفيزياء في الصف الأول الثانوي تحت مسمى "علوم متكاملة".

هذا التغيير سيؤدي إلى تقليص عدد المواد التي تُضاف إلى المجموع في الصف الأول الثانوي، بحيث يصبح الإجمالي 6 مواد بعد الدمج.

كما تم الإعلان عن أن اللغة الأجنبية الثانية ستصبح مادة رسوب ونجاح، ولكن لن تُضاف إلى المجموع.

تفاصيل التغييرات في نظام الثانوية العامة

ستتضمن التعديلات الجديدة في نظام الثانوية العامة:

هيكلة النظام: سيتم إعادة هيكلة النظام التعليمي في الثانوية العامة لتقليل عدد المواد الدراسية.

سيتم إعادة هيكلة النظام التعليمي في الثانوية العامة لتقليل عدد المواد الدراسية. تعديل نظام التقييم: هناك خطط لتغيير نظام التقييم والامتحانات، بما في ذلك تطبيق نظام جديد لتقليل الأعباء على الطلاب.

هناك خطط لتغيير نظام التقييم والامتحانات، بما في ذلك تطبيق نظام جديد لتقليل الأعباء على الطلاب. التعامل مع كثافة الطلاب: سيتم الإعلان عن استراتيجيات جديدة لمعالجة مشكلة كثافة الطلاب في الفصول الدراسية، وهو أحد التحديات الكبرى في النظام التعليمي.

الهدف من التعديلات

تهدف هذه التعديلات إلى: