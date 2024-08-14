ننشر الشكل النهائي لنظام الثانوية العامة الجديدة

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر خاصة بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الشكل النهائي لنظام الثانوية العامة الجديد 2024-2025، وعدد المواد في كل شعبة، والمقرر أن يعلن تفاصيله محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في مؤتمر صحفي يعقد بعد قليل بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

الشكل النهائي لنظام الثانوية العامة الجديد

وجاءت مواد الثانوية العامة بعد تقليص المواد ودمجها وتخفيض الدرجات ليكون المجموع الكلي 320 بدلا من 410 درجة.

أولا: الشعبة الأدبية

اللغة العربية 80 درجة

اللغة الاحنبية الأولى 60درجة

التاريخ 60درجة

الجغرافيا 60 درجة

إحصاء 60 درجة

المجموع الكلي 320

أولا: مواد شعبة علمي علوم

اللغة العربية 80 درجة

اللغة الأحنبية الأولى 60درجة

الأحياء 60درجة

الكيمياء 60 درجة

الفيزياء 60 درجة

المجموع الكلي 320

ثانيا: الشعبة العلمية رياضيات

اللغة العربية 80 درجة

اللغة الاحنبية الأولى 60 درجة

الرياضيات 60درجة

الكيمياء 60 درجة

الفيزياء 60 درجة

المجموع الكلي:320

ويكشف الوزير خلال المؤتمر، عن إلغاء مادة الجيولوجيا من الشعبة العلمية علوم، وإلغاء الرياضيات البحتية والرياضيات التطبيقية وجعلها مادة واحدة (رياضيات) في الشعبة العلمية رياضية، وبالنسبة للشعبة الأدبية تقرر إلغاء الفلسفة وعلم النفس وإضافة الإحصاء، مع تحويل اللغة الثانية في الشعب الثلاث إلى مادة غير مضافة للمجموع.