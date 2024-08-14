نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل إعلان نظام الثانوية العامة الجديد: تغييرات محتملة وتعديلات على نتائج الامتحانات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتشرت علي مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء، أنباء عن إلغاء بعض مواد الثانوية العامة أو دمجها، وذلك بعد الإعلان عن عقد مؤتمر صحفي يحضره الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومحمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم،

يهدف المؤتمر إلى مناقشة مستجدات نظام الثانوية العامة الجديد، والتي قد تشمل إلغاء بعض المواد أو دمجها، إضافة إلى تغييرات في نظام التقييم والامتحانات.

مستجدات نظام الثانوية العامة

وأكدت مصادر مسؤولة في وزارة التربية والتعليم إن المؤتمر الصحفي سيركز على إعادة هيكلة نظام الثانوية العامة، وتقليل عدد المواد الدراسية، وتغيير نظام التقييم.

كما سيتم عرض هذه التغييرات على الحوار المجتمعي لضمان موافقة الأطراف المعنية وتقبل المجتمع للتعديلات.

تفاصيل التعديلات على نتائج الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إضافة درجتين لبعض طلاب الشعبة العلمية في مادة الفيزياء، جاء ذلك بعد أن تم احتساب الإجابة (ب) صحيحة، مما أثر على نتائج بعض الطلاب.

وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعديل تنسيق الطلاب وفقًا لهذه التعديلات، وأنه تمت إحالة اللجنة المسؤولة عن مراجعة الامتحان للتحقيق بسبب عدم دقة نموذج الإجابة.

إجراءات الوزارة لمواجهة التحديات

أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لضمان العدالة والشفافية في نتائج الثانوية العامة.

وقد شمل ذلك إضافة درجتين للطلاب الذين اختاروا الإجابة (ب) على السؤال رقم 34 في نموذج أ، مما استدعى تعديل نتائجهم. كما تم اتخاذ إجراءات لتعديل تنسيق الطلاب بناءً على هذه التعديلات، لضمان تكافؤ الفرص لجميع الطلاب.

التوقعات المستقبلية

من المتوقع أن يشهد نظام التعليم الثانوي تعديلات كبيرة تهدف إلى تحسين جودة التعليم وتلبية احتياجات سوق العمل. وقد تركز التعديلات على تقليل كثافة المواد الدراسية وتحديث نظام التقييم ليتماشى مع النظم العالمية.