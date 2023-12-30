نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيما ستون تحتفل بالعرض الخاص لمسلسلها الجديد The Cursed في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد نهاية عطلة الكريسماس، عادت النجمة إيما ستون للاحتفال بالعرض الخاص لمسلسلها الجديد The Cursed، في احتفالية خاصة بمدينة نيويورك.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من العرض الخاص للمسلسل، الذي احتضنته فعاليات عرضه الخاص فاعلية All-Guild FYC Event.

إيما ستون تعيش فترة انتعاشة فنية

وتعيش إيما ستون فترة انتعاشة فنية، حيث سبق وحضرت النجمة إيما ستون العرض الخاص لفيلمها الجديد Poor Things، بحضور النجمة كيت بلانشيت، بعد حصده لعدد مميز من ترشيحات الجولدن جلوب هذا العام.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من حضور إيما ستون للعرض الخاص، الذي احتضنته العاصمة الانجليزية لندن.

وحتى الآن يحظى الفيلم الجديد لإيما ستون، بردود فعل إيجابية على مستوى كبير بين النقاد والفنانين في عالم السينما.

مسلسل The Curse

في الوقت نفسه، تعود النجمة إيما ستون من جديد للتليفزيون، عبر مسلسل جديد بعنوان The Curse، طرح الإعلان الترويجي الخاص به تمهيدًا لطرحه للعرض قريبًا.

ونقلت ديلي ميل الإعلان الترويجي للمسلسل، الذي سيكون ثاني أعمال إيما ستون لهذا العام، ويشارك في بطولته "ناثان فيلدر"،والمسلسل يشارك في انتاجه زوج اييما ستون "ديف مكاري".