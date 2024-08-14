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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 14 أغسطس 2024 11:49 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الأربعاء الموافق في 14-8-2024.

 

وقال المركز في بيانه: “الطقس غداً صحو بوجه عام وغائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب بعد الظهر جنوباً، يصبح رطباً ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية خاصة غرباً.”.

 

وأضاف البيان: “الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، جنوبية شرقية – شمالية غربية، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س”.

 

وأشار البيان إلى أن البحر خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.



            

ولي عهد عجمان

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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