نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو سلامة يكشف لأول مرة كواليس فيلم «60 جنيه».. فيديو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المخرج عمرو سلامة عن كواليس فيلم «60 جنيه»، مشيًرا إلى أن الفيلم كان في البداية عنوان أغنية مصورّة، وتحولت إلى فيلم قصير.

كواليس فيلم 60 جنيه

وتحدث المخرج عمرو سلامة، لأول مرة عن كواليس فيلم «60 جنيه»، خلال لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان في برنامج «سبوت لايت» المذاع على شاشة صدى البلد، قائلًا: «كنت مع زياد ظاظا، عشان نعمل أغنية مصورّة وسمّعني كذا أغنية ليه وأغنية 60 جنيه لفتت إنتباهي جدًا، حبيت أعرف منه هي فكرتها جت منين؟، كان ايه اللي بيدور في دماغه وهو بيكتبها والحالة النفسية اللي كان عايشها؟، وسألته عن حياته الشخصية، وحسيت إني عايز أحكي قصة وتحولت الأغنية إلى فيلم قصير».



وأضاف سلامة، قائلًا: «اتعاملت مع زياد ظاظا، زما أنا بتعامل مع أي ممثل، المنهجية في التعامل ما بتختلفش، ممكن ممثل أول مرة يحتاج لمهارات ودي بيكتسبها من مدرب أداء، وزياد عمل ده فعلًا، لكن أنا كمخرج بتعامل مع طفل صغير بيمثل زاي ما بتعامل مع فنان قدير بيمثل من 50 سنة».

برنامج سبوت لايت

وشهدت حلقة اليوم الجمعة، من برنامج سبوت لايت، تقديم الإعلامية شيرين سليمان، حلقة خاصة من فعاليات الدورة السادسة لمهرجان الجونة السينمائي التي انطلقت تحت شعار «نافذة على فلسطين».

