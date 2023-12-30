نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيرمي رينر يستعد للعودة للتمثيل قريبًا بعد حادثة الدهس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لمح النجم جيرمي رينر بأن عودته للتمثيل قريبة، بعد قضائه فترة طويلة في مرحلة من التعافي بسبب الحادثة المأساوية التي تعرض لها هذا العام.

ووفق ديلي ميل، قام رينر بنشر صورة ترويجية من مسلسله الناجح Mayor of Kingstown، يلمح من خلالها بعودته لموسم جديد من العمل.

مشروع فني جديد لجيرمي رينر

وقام النجمة جيرمي رينر بالإعلان عن مشروع فني جديد له، عبر صفحته الخاصة على موقع إنستجرام، يعلن من خلاله عن عودة قريبته له في مجال صناعة الترفيه.

ووفق ديلي ميل، المشروع الجديد لرينر، هو مشروع موسيقي، وسيكون أول عمل فني ينخرج به عقب ما مر به من أزمة صحية خطرة، بعد تعرضه لحادث.

وأوضح جيرمي في منشور، أن المشروع سيكون عبارة عن تشكيلة اغنيات، يعكس من خلالها رحلته مع التعافي، وقام بكتابتها خلال فترة شفائه من الحادثة.

ماذا حدث؟

وكان قد تعرض نجم أفلام مارفل جيرمي رينار منذ عدة أيام، لحادثة أثناء قيامه بازاحة الجليد في منطقة رينو بولاية ميرلاند، بعد دهسه جرار إزاحة الجليد وتسبب في اصابة خطيرة له في الصدر، خضع بسببها لعملية جراحية.

وبعد الحادثة، تم نقل جيرمي رينار مباشرة لتلقي العلاج باستخدام طائرة مروحية، وأعلنت إدارة المستشفى عن أنه حالته حرجة ولكنها مستقرة.

وخلال الأيام الماضية، تلقى جيرمي رينار، العديد من عبارات الدعم المعنوي، بالإضافة للتهاني بمناسبة عيد ميلاده، من فنانين زملاء له ومحبين من الجمهور