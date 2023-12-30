"افتحلي بس سكة وهنوصل لاتفاق".. بهاء سلطان يروج لـ "كله فالصو"

القاهرة - محمد ابراهيم - روج الفنان بهاء سلطان عن أغنية فيلم “عصابة عظيمة”، حيث نشر مقطع فيديو، من كواليس تسجيل أغنيته الجديدة “كله فالصو”، والذي يتعاون فيها مع المطرب أحمد سعد، والفنانة إسعاد يونس، من خلال حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".



وكتب بهاء سلطان على الفيديو قائلًا: "افتحلي بس سكة وهنوصل لاتفاق.. كله فالصو مع النجم أحمد سعد من فيلم عصابة عظيمة للنجمة إسعاد يونس".

وكان قد طرح الفنان أحمد سعد وبهاء سلطان أغنية كله فالصو عبر قناة سعد الرسمية على يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية المختلفة، بالإضافة إلى مشاركة الفنانة إسعاد يونس معهما في الغناء، لتكون الأغنية الدعائية لفيلم "عصابة عظيمة.

تفاصيل أغنية “كله فالصو”

أغنية “كله فالصو” الأغنية الدعائية لفيلم عصابة عظيمة من بطولة الفنانة إسعاد يونس، وحققت نجاحًا هائلًا فور طرحها عبر المنصات الموسيقية المختلفة فهي من كلمات الأغنية للشاعر فلبينو ومصطفى البرنس، وألحان أحمد طارق يحيى، وإنتاج شركة مزيكا للمنتج محمد جابر.