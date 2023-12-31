نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد فؤاد يكشف عن معاناته بعد عمليتين لشفط دهون البطن: "اتبهدلت بسببهم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل الفنان محمد فؤاد ضيفا في برنامج "كلام الناس" الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز عبر شاشة MBC مصر.

وكشف محمد فؤاد عن عملية التكميم التي أجراها بعد فشل عمليات شفط الدهون قائلا: "عملت مرتين شفط دهون بهدلوني وكنت بخس واتخن وبقول للناس نصحية أوعوا حد يعمل شفط دهون".

وأكمل "فؤاد": "افضل حاجة عملتها تكميم المعدة برغم من انني سمعت عنها كلام وحش لكن ربنا سترها معايا".

وأضاف حديثه قائلا: "كان لازم أعمل العملية لاني كنت هتعب وشغلي باظ وكنت هدخل في مشاكل صحية وصحابي هما اللي حجزولي عند الدكتور".

موعد عرض برنامج كلام الناس

ويتم عرض برنامج كلام الناس من الخميس إلى الأحد من كل أسبوع في تمام الساعة السادسة مساءً.

ويناقش برنامج كلام الناس القضايا المجتمعية والأحداث التي تشهدها وتتحدث عنها السوشيال ميديا بالإضافة إلى علاقة الرجل والمرأة.

برنامج كلام الناس

وما يجعل برنامج كلام الناس وياسمين عز تريند السوشيال ميديا هو حديثها عن الراجل المصري ووصفة "بالفرعون" ومطالبة السيدة المصرية باحترام زوجها والتعامل معه بمفهوم "سي السيد".

وتستضيف ياسمين عز العديد من نجوم الكرة والفن خلال حلقات برنامج كلام الناس وكذلك أشخاص لها علاقه بقضايا الرجل والمرأة.