انت الأن تتابع خبر ماذا قال محمد فؤاد عن هنيدي وياسمين عز والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نفى الفنان المصري محمد فؤاد، الشائعات التي تحدثت عن خلافه مع الفنان محمد هنيدي، مؤكدًا عدم وجود علاقة صداقة بينهما أو أي معرفة سابقة سوى اللحظات التي جمعتهما أثناء تصوير فيلم "اسماعية رايح جاي".



وقال فؤاد في حواره مع الاعلامية ياسمين عز : عمرنا ما اتكلمنا مع بعض على فكرة دي معلومة لازم الناس تعرفها.. هنيدي كان يشرفني أنه يكون صاحبي، لكن هنيدي شلته غيري خالص وأجوائه غيري. أما بشأن رفضه حضور زفاف هنيدي رغم تلقيه دعوة، أوضح فؤاد أنه لم يتلق دعوة لحضور الحفل، قائلًا: بقول والله ما حصل وأنا مش هبقى صاحبه غصب عنه يعني.



وعن سبب رفضه الظهور إعلاميًّا خلال الفترة الماضية، أوضح إلى أنه امتنع عن الغناء لحين اطمئنانه على بلده مصر، إذ قال: مش هغني غير لما اتطمن أن البلد بقت كويسة، ومش هغني بالعافية مش هغني وأنا مش مبسوط.



ولفت إلى أن الكثيرين بدأوا يتسابقون على كشف الأمور السلبية وتخبئة الأمور الإيجابية من أجل زيادة المشاهدات وتصدر الترند، مشددًا على أن ذلك في حد ذاته حرام دينيًّا وأخلاقيًّا.



وكشف فؤاد أنه أجرى عملية تكميم المعدة بعد فشل عمليات شفط الدهون، إذ كان يخسر الوزن ثم يعود لاكتسابه مجددًا. ونصح الناس بإجراء عملية تكميم المعدة والابتعاد عن إجراءات شفط الدهون، لافتًا إلى أن لجوءه للعملية سببه كان تعبه المتزايد وتدهور عمله وصحته، لذلك قرر رفاقه حجز موعد له عند الطبيب.



وأشاد فؤاد بالنجاح الذي حققته ياسين عز، قائلًا: رافعة راسنا انتي على طول، وانتي نجمة كبيرة وعاملة حالة ولازم تلاقي طوب كتير بس ربنا معاكي، مفيش حد بينجح من الهواء.



وأوضح أن سبب رفضه الظهور معها قبل عامين يعود إلى وزنه الزائد، إذ لم يكن يرغب في الخروج بشكل غير جيد.



وعن رأيه بالعلاقات الزوجية، بيَّن فؤاد أن العلاقات الزوجية اليابانية من أنجح العلاقات في العالم، فالمرأة اليابانية تحترم زوجها وتقدره، إذ تقوم برفع حذائه من عند باب البيت، كما تحمل عنه الأغراض لدى دخوله المنزل. وأضاف فؤاد: الرسول أوصانا بالنساء خيرًا، لذلك لم يكن الرجل أهم من المرأة، لكن الرجل الناجح هو الذى يحافظ على أسرته، ويراعي منزله .