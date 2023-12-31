بمناسبة العام الجديد.. وفاء عامر لمتابعيها: "كل لحظة وجمهوري الحبيب بخير"

القاهرة - محمد ابراهيم - هنأت النجمة وفاء عامر جمهورها بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2024، من خلال حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.





وشاركت عامر فيديو ظهرت فيه وهي تقوم بالعزف على البيانو، وعلقت عليه قائلة: "كل لحظة وجمهوري الحبيب بخير وصحة وعافية وبركة”.





وفاء عامر تعيش حالة من النشاط الفني





وتعيش النجمة وفاء عامر حالة من النشاط الفني في رمضان المقبل 2024، حيث تشارك في أكثر من عمل، هم: مسلسل ألف ليلة وليلة، حقعرب، دون مقابل.





تشارك وفاء عامر في مسلسل حق عرب، والذي تجسد خلاله شخصية صاحبة مغلق خشب، المسلسل بطولة أحمد العوضي، رياض الخولي،وفاء عامر، ميرهان حسين، سلوى عثمان، وليد فواز، أحمد عبدالله محمود، كارولين عزمي، أحمد صيام، محمد أحمد ماهر، وفاء مكي،والعمل من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.





وانضمت وفاء مؤخرا لأبطال مسلسل دون مقابل، بطولة هاني رمزي وداليا البحيري، والعمل من تأليف حسام موسى وإخراج جمالعبدالحميد، وإنتاج شركة أفلام محمد فوزي، والعمل مكون من 30 حلقة، ويدور في إطار اجتماعي تراجيدي، يناقش بطولات رجال الأمنفي مواجهة الإرهاب.





كما تشارك في مسلسل ألف ليلة وليلة، وتجسد خلاله شخصية والدة ياسر جلال وتدعى فاطمة، والعمل يشارك في بطولته ياسر جلال،ياسمين رئيس، نور اللبنانية، شيري عادل، تارا عماد، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، وفاء عامر، أيتن عامر، محمود البزاوي،فتوح أحمد، محمد علي رزق، مجدي بدر، ومن تأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خيري.





آخر أعمال وفاء عامر

ويذكر ان اخر اعمال وفاء عامر هو مسلسل “ نصي التاني ” ضيف شرف مع النجم علي ربيع الذي تم عرضه في الأيام الماضية عبرالمنصات الالكترونية وحقق نجاح كبير وتصدر مواقع التواصل الإجتماعي، شارك في بطولته كوكبة من النجوم أبرزهم: رنا رئيس، أسماء أبواليزيد، محمد محمود، ياسمين رئيس، بسنت شوقي، إيمان السيد، جيلان علاء، ميرنا نور الدين، وغيرهم، تأليف إياد صالح، ومن إخراج عمرو صلاح، ايضا شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “حضرة العمدة” بطولة كل من روبى، أحمد رزق، محمود عبد المغنى،وفاء عامر، سميحة أيوب، بسمة، ادوارد، دينا، أحمد بدير، صلاح عبد الله، نهلة سلامة، إيهاب فهمى، محمود حافظ، محمد محمود عبدالعزيز، حسام داغر، محمد مهران، محمد الصاوى، كريم عبد الخالق، صولا عمر، دنيا جمعة، زينب العبد، أحمد أبو زيد وخلود عز وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب.