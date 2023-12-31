بالدعاء للشعب الفلسطيني.. حلا شيحة تستقبل العام الجديد بطريقة مختلفة

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة حلا شيحة عبر حسابها على تطبيق إنستجرام، عن الطريقة التي ستبدا بها العام الجديد، مؤكدا إنه ا ستقوم بالدعاء للشعب الفلسطيني، قالت: "سأبدأ العام الجديد بالصلاة والدعاء لأهل فلسطين الحبيب،القوي،الصامد،ارسل لهم رسالة حب، وأقبل رؤسهم وانحني لصمودهم سائلة الله سبحانه وتعالي ان يرفع عنهم البلاء وينزل عليهم السكينة ويرحم شهدائهم ويشفي مرضاهم وجرحاهم ويربط علي قلوب امهاتهم ورجالهم ويحفظ أطفالهم من كل سوء وارسل رسالة لكل الامة العربية ان اتحدوا لإنقاذ فلسطين المقدسة وأبناءها بكل ما أوتيتوا من مساندة معنوية ومادية فليس لهم بعد الله إلا مساندتنا ودعمنا".

أحدث أعمال حلا شيحة

ومن ناحية اخري، انضمت الفنانة حلال شيحه لفريق عمل مسلسل "إمبراطورية ميم" مع الفنان خالد النبوي، والذي من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني القادم، والعمل مأخوذ عن فيلم "أمبراطورية ميم" للنجمة الراحلة فاتن حمامة، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، المسلسل بطولة النجم خالد النبوى، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة، وإشراف عام مصطفى العوضى، امبراطورية ميم" كان بطلها رجل، والراوية كانت في 15 صفحة كتبها إحسان عبد القدوس عن أب يتمرد أولاده عليه ويرغبون فى عمل انتخابات واختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب ويفاجأ أنهم اختاروه حاكمًا للبيت، دليل على حبهم له.

اخر اعمال حلا شيحة في السينما

ويذكر ان اخر اعمال حلا شيحة في السينما هو فيلم مش أنا الذي تم طرحه ضمن موسم عيد الاضحى لعام 2021، والذي كانت تدور أحداثه حول شخصية حب حسن الذي جسده تامر حسني ويصاب بحالة غريبة تجعل يفقد السيطرة على يده ويصبح ضحية المواقف المحرجة والصعبة ويبدأ رحلة البحث عن سبب هذا المرض العصبي النادر وعلاجه والتي تساعده جميلة التي قامت بأدائها حلا شيحة ومساعدة صديقه جاستن الذي جسده ماجد الكدواني، العمل من بطولة تامر حسني وسوسن بدر وحلا شيحة والعديد من ضيوف الشرف منهم اياد نصار وعصام السقا، وتأليف سيناريو وحوار تامر حسني واخراج سارة وفيق.

اخر اعمال حلا شيحة في الدراما

كما كان اخر اعمالها في الدراما هو مسلسل «زلزال» مع الفنان محمد رمضان عام 2019 بعد 13 عاما من اعتزالها، ثم مسلسل «خيانة عهد» مع الفنانة يسرا عام 2020،كما شاركت في فيلم "الممر" الذي صدر عام 2019، وهو فيلم حربي درامي من إخراج شريف عرفة وبطولة أحمد عز وأحمد رزق ومحمد فراج وأحمد صلاح حسني وآخرين. وقد لعبت حلا شيحة دور البطولة النسائية في الفيلم، ومن قبل ذلك، شاركت في عدد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية في الفترة من عام 2001 إلى عام 2006، قبل أن تعتزل الفن لفترة من الوقت، وتعلن عن رغبتها في العودة للفن مؤخرًا

