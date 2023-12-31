نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكري ميلاده.. محطات في حياة صلاح رشوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم الأحد الموافق 31 ديسمبر، ذكرى ميلاد الفنان صلاح رشوان، الذي رحل عن عالمنا عن عمر ناهز الـ 66 عامًا، تاركًا خلفه إرثًا فنيًا خالدًا في إذهان جمهوره حتى الآن، اشتهر بأداء الأدوار المثالية والشخصيات المستقيمة والمتدينة، انعكاسًا على فنه من شخصيته في الواقع، حيث يُعد من أبرز الفنانين الذين أتقنوا تقديم الدور الثاني في كثير من الأعمال الفنية خاصة الدرامية.



وفي السطور التالية يعرض لكم دوت الخليج الفني مقطتفات من حياة الفنان صلاح رشوان..

عائلو صلاح رشوان

من هو صلاح رشوان؟

ولد صلاح رشوان 31 ديسمبر 1950، عمل في المسرح والتلفزيون وحاصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية، وتوفي في باريس، بعد صراع مع المرض، هذا وقد اختار فرنسا للعلاج نتيجة حبه الشديد لها، وهو ما ظهر من كتاباته عنها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حينما نشر في شهر سبتمبر من عام 2015 مجموعة صور تجمعه بالفنان سعيد صالح في فرنسا حينما كان في رحلة علاجية، توفى رشوان في 20 فبراير عام 2017 عن عمر يناهز 66 عاما.

مسيرة صلاح رشوان الفنية

بدأ صلاح رشوان مسيرته الفنية بالعمل في التلفزيون والمسرح والسينما في أدوار ثانوية مساعدة، وكانت غالبا أدوار الشاب المستقيم، ولكنه وجد نفسة أكثر في مسلسلات التلفزيون وسهراته، ومن اهم أعماله التلفزيونية (محمد رسول الله، القضاء في الإسلام، يوميات ونيس، المال والبنون، أين قلبي)، ومن أهم أفلامه (وتالتهم الشيطان، أهل القمة، الطاووس، قلب الليل).

أبرز أعمال صلاح رشوان

أفلام: الشرف، الحكاية دول حكاية، قلب الليل، الرجل الصعيدي، عندما يبكى الرجال، الطاووس، أهل القمة، وتمضي الأحزان، وثالثهم الشيطان، الصعود إلى الهاوية.

مسلسلات: شطرنج، الدجال، كيكا على العالي، ميراث الريح، ربيع الغضب، البحر والعطشانة، طيري يا طيارة، الخواجة عبد القادر، لحظة ميلاد، الهاربة، الجماعه، أنا قلبي دليلي، دموع في نهر الحب، مشاعر في البورصة، ابن الأرندلي، أغلى الناس، عزيز على القلب، العائد، جريمة على الساحل الشمالي، ليل الثعالب، مسك الليل، بنات في الثلاثين، عسكر وحرامية، جامعة بابا، الدالي، امرأة فوق العادة، حكايات المدندش، على باب مصر، عايش في الغيبوبة، الحب بعد المداولة، لا أحد ينام في الأسكندرية، نور الصباح، قلب الدنيا، عفريت القرش، حارة الزعفراني، أحلام لا تنام، الظاهر بيبرس، سوق الزلط، ينابيع العشق، أحلام عادية، الشارد، ورد النيل، على نار هادئة، سلالة عابد المنشاوي، عيش أيامك، الإمام النسائي، إمرأة من نار، وهج الصيف، ملاعيب شيحا، ثورة الحريم، فارس الرومانسية، أنوار الحكمة، تعالى نحلم ببكره.

اهم شئ لدي صلاح رشوان

وأكدت زوجة الفنان الراحل صلاح رشوان السيدة ميرفت حاتم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، "أهم شيء لدى صلاح رشوان كان أولاده وعمله، كما أننا لم يكن لدينا علاقة بالفن أو الوسط الفني، كان يفصل بين عمله ومنزله".