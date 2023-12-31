نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلاده.. تعرف على أعمال صلاح رشوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم الأحد الموافق 31 ديسمبر، ذكرى ميلاد الفنان صلاح رشوان، الذي رحل عن عالمنا عن عمر ناهز الـ 66 عامًا، تاركًا خلفه إرثًا فنيًا خالدًا في إذهان جمهوره حتى الآن، اشتهر بأداء الأدوار المثالية والشخصيات المستقيمة والمتدينة، انعكاسًا على فنه من شخصيته في الواقع، حيث يُعد من أبرز الفنانين الذين أتقنوا تقديم الدور الثاني في كثير من الأعمال الفنية خاصة الدرامية.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية أعمال صلاح رشوان..

أعمال صلاح رشوان



مسلسلات: شطرنج، الدجال، كيكا على العالي، ميراث الريح، ربيع الغضب، البحر والعطشانة، طيري يا طيارة، الخواجة عبد القادر، لحظة ميلاد، الهاربة، الجماعه، أنا قلبي دليلي، دموع في نهر الحب، مشاعر في البورصة، ابن الأرندلي، أغلى الناس، عزيز على القلب، العائد، جريمة على الساحل الشمالي، ليل الثعالب، مسك الليل، بنات في الثلاثين، عسكر وحرامية، جامعة بابا، الدالي، امرأة فوق العادة، حكايات المدندش، على باب مصر، عايش في الغيبوبة، الحب بعد المداولة، لا أحد ينام في الأسكندرية، نور الصباح، قلب الدنيا، عفريت القرش، حارة الزعفراني، أحلام لا تنام، الظاهر بيبرس، سوق الزلط، ينابيع العشق، أحلام عادية، الشارد، ورد النيل، على نار هادئة، سلالة عابد المنشاوي، عيش أيامك، الإمام النسائي، إمرأة من نار، وهج الصيف، ملاعيب شيحا، ثورة الحريم، فارس الرومانسية، أنوار الحكمة، تعالى نحلم ببكره، خان القناديل، فارس العرب سيف الدين الحمداني، أين قلبي، قاسم أمين، سيف اليقين، الرقص على سلالم متحركة، الأماني المرة، البيضاء، ملكة من الجنوب، يعود الماضي، الفرار من الحب، الليث بن سعد، أم كلثوم، سامحوني ماكنش قصدي، حضرة المحترم، موال الحب والغضب، الشهاب، مذكرات ضرة، أوراق مصرية، وتمضي الايام، طائر في العنق، بنات سعاد هانم، يوميات ونيس، حياة الجوهري، وسادسهم الزمن، مرايا الحب، أيام المنيرة، سور مجرى العيون، الوعد الحق، لعبة الفنجري، حكاية شفيق ومتولي.

أفلام: الشرف، الحكاية دول حكاية، قلب الليل، الرجل الصعيدي، عندما يبكى الرجال، الطاووس، أهل القمة، وتمضي الأحزان، وثالثهم الشيطان، الصعود إلى الهاوية.

وفاة صلاح رشوان

وتوفي الفنان صلاح رشوان في باريس، بعد صراع مع المرض، هذا وقد اختار فرنسا للعلاج نتيجة حبه الشديد لها، وهو ما ظهر من كتاباته عنها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حينما نشر في شهر سبتمبر من عام 2015 مجموعة صور تجمعه بالفنان سعيد صالح في فرنسا حينما كان في رحلة علاجية، توفى رشوان في 20 فبراير عام 2017 عن عمر يناهز 66 عاما.