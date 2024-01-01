أشرف زكي: دمعتي سريعة وحساس.. وعام 2023 كان صعبًا بسبب أحداثه

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أحمد جودة - القاهرة - استضاف الإعلامي د. عمرو الليثي الفنان الكبير أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، خلال احتفال خاص بمناسبة رأس السنة على شاشة الحياة، وذلك لتكريمه بجائزة الدولة التقديرية في مجال الفنون التي حصل عليها في عام 2023.

تصريحات أشرف زكي

وأعرب دكتور أشرف زكي، عن سعادته بنجاح العام الماضي وبحالة الوعي لدى الشعب المصري ونجاح الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا سعادته بنجاح أسرته وفخره ببناته وزوجته.

أشرف زكي يتحدث عن دوره في نقابة المهن التمثيلية

وأشار زكي لتضامنه مع أهل فلسطين، حيث قدّم العزاء للشهداء والمصابين، معربًا عن أمله في حفظهم من كل سوء، وذكر أن نقابة المهن التمثيلية قد زارت معبر رفح كأول نقابة تزور المعبر.

وتحدث أشرف زكي، عن أهمية النقابة وتحدياتها المختلفة، مُؤكدًا أن قراره بالمشاركة في العمل النقابي يأتي من رغبته في المساهمة، معترفًا بأن التمثيل يتطلب تفرّغًا كبيرًا، وهو ما جعله يكون أقل نشاطًا في الأعمال الفنية في الفترة الأخيرة.

وأشار أشرف زكي إلى أن عام 2023 كان صعبًا عليه بسبب الأحداث التي حدثت، مُضيفًا: “أنا دمعتي سريعة وحساس وأي شيء يجعلنى أبكي.. وسعيد بالنجاحات التي حدثت خلال العام”.

إطلاق اسم أشرف عبد الغفور علي القاعة الرئيسية بنادي النقابة

وكان قد أطلقت نقابة المهن التمثيلية بقيادة الدكتور أشرف زكي ومجلس إداراتها اسم الراحل الفنان القدير أشرف عبدالغفور علي القاعة الرئيسية بالنادي النهري لنقابة المهن التمثيلية.



وذلك بحضور ابنته النجمة ريهام عبدالغفور ونجله تامر عبدالغفور وبحضور الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وعدد من أعضاء مجلس الإدارة من بينهم الفنان أيمن عزب والفنان منير مكرم والفنان عزوز عادل.