نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سوسن بدر تكشف عن أمنياتها في العام الجديد ورأيها في الزواج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرحت الفنانة سوسن بدر عن أمنياتها لعام 2024، حيث تتمنى تقديم أعمال فنية متميزة، مُشيرة إلى رغبتها الشديدة في تقديم عمل فني كوميدي، مؤكدة أن بداياتها الفنية كانت في مجال الكوميديا، وتساءلت عن سبب ترشيحها دائمًا لأدوار غير الكوميدية.

سوسن بدر: أتمنى تقديم عمل كوميدي والعودة لخشبة المسرح مرة أخرى

وخلال لقائها مع برنامج "واحد من الناس"، أشارت بدر إلى عملها الحالي في مسلسل "حدوتة منسية" وسعادتها بهذه التجربة والذي من المقرر عرضها الفترة المقبلة، مُعربة عن رغبتها الكبيرة في العودة إلى خشبة المسرح مرة أخرى وتقديم عروض مسرحية، مُعبرة عن أملها في استمرارية الحركة المسرحية المصرية وتقديم المزيد من الأعمال الهامة.

وبخصوص حياتها الشخصية، أكدت أنها ليست معارضة للزواج، لكنه ليس حاليًا ضمن أحلامها، مُتمنية النجاح والتوفيق لأبنائها وأحفادها.

سوسن بدر تكشف عن سبب موافقتها علي “بابا المجال”

وأشارت إلى دورها في مسلسل "بابا المحال"، مُوضحة أن المخرج أحمد خالد موسى اقترح عليها الدور ووضح لها أهميته رغم حجمه الصغير، وأعربت عن حبها للممثل مصطفى شعبان على المستوى الشخصي ورغبتها في التعاون معه فنيًا.

وعن دورها في مسلسل "جميلة"، أوضحت أن الشخصية نجحت وأبدعت في تقديمها، على الرغم من اختلافها عن شخصيتها الحقيقية، حيث ترتكب العديد من الجرائم دفاعًا عن أولادها.